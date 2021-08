Legia Warszawa już zarobiła fortunę, a wielkie pieniądze dopiero przed nią!

Legia Warszawa w miniony czwartek pokonała 2:1 Slavię Praga i wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Europy. Oba gole dla mistrzów Polski strzelił Mahir Emreli, a jedyną bramkę dla Czechów zdobył Ubong Ekpai. Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się remisem 2:2. Wojskowi grali w przewadze od trzeciej minuty spotkania, kiedy to za faul na Andre Martinsu czerwoną kartkę otrzymał Tomas Holes.

Liga Europy. Ile Legia Warszawa zarobiła za awans do fazy grupowej? To ponad 15 mln złotych

Legia Warszawa na samym początku rywalizowała o europejskie puchary w trzech rundach eliminacji Ligi Mistrzów. Wojskowi wyeliminowali FK Bodoe/Glimt oraz Florę Tallin, ale później w dwumeczu musieli uznać wyższość Dinama Zagrzeb. Mistrzowie Polski za te mecze zainkasowali 1,14 mln euro (ponad pięć mln złotych). W przypadku gdyby Legia awansowała do fazy grupowej LM, to zarobiłaby aż 15,25 mln euro.

Wygrana ze Slavią Praga w dwumeczu w rundzie play-off eliminacji Ligi Europy sprawiła, że Legia Warszawa otrzymała 3,63 mln euro (16,5 mln złotych) w ramach premii za awans do fazy grupowej. To sprawia, że drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza łącznie zarobiła niemal 22 mln złotych. Na tym zarobki Legii nie muszą się skończyć. Zwycięstwo w fazie grupowej jest warte 630 tys euro, a remis – 210 tys euro. Wygranie grupy to dodatkowe 1,1 mln euro zarobku, a drugie miejsce – 550 tys euro.

Legia Warszawa pozna swoich rywali w fazie grupowej w najbliższy piątek o godzinie 12:00 w Stambule. Wtedy odbędzie się losowanie fazy grupowej. Mistrzowie Polski znaleźli się w czwartym koszyku. Transmisja z losowania na stronie uefa.tv oraz za pośrednictwem platformy Viaplay.