Zbigniew Boniek wbił szpilkę Legii i... nagle ujawnił transfer Ronaldo? "Aż się boję powiedzieć"

Zbigniew Boniek - który od kilku dni nie jest już prezesem PZPN, ale od kilku miesięcy jest wiceprezydentem UEFA - przebywa w Stambule. To tam w czwartek odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów, a w piątek w samo południe odbędzie się losowanie fazy grupowej Ligi Europy. W Turcji jest też Dariusz Mioduski. Prezes i właściciel Legii w czwartek nie świętował z drużyną awansu na stadionie przy Łazienkowskiej. A świętować było co, bo mistrz Polski po pięciu latach przerwy wraca do europejskich pucharów. I to nie do fazy grupowej Ligi Konferencji, ale do bardziej prestiżowej i lepiej opłacanej Ligi Europy.

"W Istambule o Legii cicho. Tutaj głośno o tym gdzie może pójść Cristiano Ronaldo, aż boje się głośno powiedzieć. To byłyby hit" - napisał Boniek w czwartek późnym wieczorem na Twitterze. No i jak zwykle wzbudził dyskusję. Nawet nie tyle o Legii, która kilkadziesiąt minut wcześniej pokonała Slavię (2:1), ile właśnie o transferze Ronaldo. Od kilku dni zagraniczne media usilnie donoszą, że gwiazdor Juventusu może lada chwila trafić do Manchesteru City. Ale no właśnie: czy na pewno tam?

Wpis Bońka sprawił, że kibice zaczęli spekulować, że Ronaldo wcale nie musi trafić do City, bo to przecież wszyscy wiedzą. Że może trafić np. do PSG. A to faktycznie byłby hit, bo Ronaldo spotkałby się tam z Lionelem Messim. Odwiecznym rywalem, z którym do tej pory znacznie częściej rywalizowali - na trofea, bramki, asysty, ale też bardzo często bezpośrednio na boisku. Przez dziewięć lat regularnie w lidze hiszpańskiej. Aż do 2018 roku, kiedy Ronaldo pożegnał Real i odszedł do Juventusu.

Od kilku tygodni w Barcelonie nie ma też Messiego. Argentyńczyk podpisał kontrakt z PSG. A domysły internautów pod wpisem Bońka, że mógłby tam trafić teraz także Ronaldo, nie są pozbawione sensu, bo jeśli ktoś ma mieć w drużynie dwóch najlepszych piłkarzy świata ostatniej dekady, to tym klubem jest niewiarygodnie bogate PSG. Tym bardziej że wszystko wskazuje, iż zaraz będzie jeszcze bogatsze, bo z Paryżem żegna się właśnie Kylian Mbappe. Francuz jest o krok od transferu do Realu Madryt, który według hiszpańskich mediów jest gotowy zapłacić za niego aż 180 mln euro (więcej tutaj).