Legia Warszawa może wylosować potentatów! Gdzie i kiedy obejrzeć losowanie? [STREAM]

Legia Warszawa zdołała wywalczyć awans do fazy grupowej Ligi Europy dzięki wygranej 2:1 nad Slavią Praga. Obie bramki dla Wojskowych zdobył Mahir Emreli, odpowiednio w 59 i 70. minucie spotkania. Mistrzowie Polski grali w przewadze od trzeciej minuty po czerwonej kartce dla Tomasa Holesa za faul na Andre Martinsu.

Zobacz wideo Michniewicz: Sytuacja kadrowa jest, jaka jest. Nie chcemy już tego roztrząsać

Legia dzięki wyeliminowaniu Flory Tallin w drugiej rundzie el. LM była już pewna gry w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, ale ostatecznie awansowała do bardziej renomowanych europejskich rozgrywek.

Liga Europy. Legia Warszawa będzie losowana z czwartego koszyka

Legia Warszawa wraca do rywalizacji w fazie grupowej europejskich pucharów po pięciu latach. Po raz ostatni Wojskowi w Europie grali w sezonie 2016/2017, kiedy to udało im się awansować do Ligi Mistrzów. Legia wtedy zajęła trzecie miejsce w grupie, co dało jej grę w 1/16 finału Ligi Europy. Tam lepszy w dwumeczu okazał się Ajax Amsterdam. Warszawiacy trafili do czwartego koszyka w związku z niższym współczynnikiem w rankingu UEFA.

W czwartym koszyku, poza Legią, znalazły się takie zespoły jak Ferencvaros, Galatasaray czy Broendby IF. To oznacza, że zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza trafi do grupy z rywalami teoretycznie silniejszymi od siebie. Przykładowo w losowaniu Legia może trafić na Napoli, Leicester City czy Olympique Marsylię. Jeżeli mistrzowie Polski zajmą trzecie miejsce w fazie grupowej, to zagrają w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

Liga Europy. Podział na koszyki

Koszyk 1: Olympique Lyon, SSC Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagrzeb, Lazio, AS Monaco, Olympiakos, SC Braga

Koszyk 2: Leicester City, Eintracht Frankfurt, Lokomotiw Moskwa, KRC Genk, Celtic, Crvena zvezda, Rangers FC, PSV Eindhoven

Koszyk 3: Olympique Marsylia, Łudogorzec Razgrad, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Spartak Moskwa, Fenerbahce, Sparta Praga

Koszyk 4: FC Midtjylland, Ferencvaros, Legia Warszawa, Broendby IF, Rapid Wiedeń, Galatasaray, Royal Antwerp, Sturm Graz

Liga Europy. Gdzie i kiedy oglądać losowanie fazy grupowej?

Ceremonia losowania fazy grupowej Ligi Europy odbędzie się w piątek 27 sierpnia o godzinie 12:00 w Stambule. Transmisja z losowania będzie dostępna do obejrzenia w serwisie Viaplay, który nabył prawa do tych rozgrywek aż do sezonu 2023/2024. Losowanie można też obejrzeć za pośrednictwem strony internetowej uefa.tv.