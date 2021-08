Marek Papszun wbił szpilkę w prezydenta Częstochowy. "Sam jestem ciekawy, jak to pójdzie"

Raków Częstochowa nie zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W rewanżowym spotkaniu ostatniej IV rundy eliminacji przegrał w Belgii z KAA Gent 0:3.

Wicemistrz Polski przez całe eliminacje LKE radził sobie rewelacyjnie, bo aż w pięciu spotkaniach nie stracił ani jednego gola, a co więcej w roli gospodarza nie mógł grać na swoim stadionie w Częstochowie, który nie spełniał wymogów gry, tylko na obiekcie w Bielsku-Białej.

Do tej sytuacji odniósł się szkoleniowiec Rakowa Marek Papszun, który nie tylko ocenił rewanżowe spotkanie z Gent, ale wbił również szpilkę w prezydenta Częstochowy, będącego odpowiedzialnym za budowę obiektu w tym mieście.

- Wygrał zespół lepszy i zrobił to zasłużenie. Jest nam smutno, że odpadamy na ostatniej prostej. Piłka jest nieprzewidywalna i liczyliśmy na niespodziankę i z takim nastawieniem przyjechaliśmy do Belgii. Mieliśmy swoje sytuacje, ale przeciwnik stworzył lepsze i umiał je wykorzystać - powiedział trener Rakowa dla stacji TVP Sport.

I dodał: - Za nami fajna przygoda, duże doświadczenie dla drużyny, dla klubu, dla całej społeczności wokół Rakowa. Także dla władz miasta. Prezydent Częstochowy mógł zobaczyć, jak to wygląda na świecie. I teraz sam jestem ciekaw, w jakim kierunku to u nas pójdzie. Fajnie było zagrać z taką drużyną, by zobaczyć, jak wiele nam brakuje. Mam nadzieję, że za rok – jeśli taka sytuacja się w ogóle powtórzy – będziemy potrafili pokonać rywala i awansować do fazy grupowej. Mam nadzieję, że stanie się to w Częstochowie, przy rzeszy naszych kibiców.

W dalszej części rozmowy Papszun ocenił, co było decydującym momentem rewanżowego spotkania z Gent. - Kluczowym momentem była pierwsza bramka, do szatni. Chciałem, żebyśmy przetrwali ten okres. Czekałem już na przerwę, by to wszystko ogarnąć i postawić na nogi. Za bardzo daliśmy się zepchnąć, a bramka była tego konsekwencją. Szkoda. Nie mogę mieć pretensji do sędziego, bo gwizdał bardzo dobrze, ale w tej sytuacji akurat, cholera, się pomylił. Należało gwizdnąć faul dla nas, a po tej sytuacji poszła akcja bramkowa - stwierdził trener wicemistrza Polski.

Rakowowi pozostaje walka w ekstraklasie i Pucharze Polski. W najbliższym spotkaniu ligowym zespół z Częstochowy zagra z Wisłą Płock na wyjeździe w niedzielę 29 sierpnia o godz. 12:130.