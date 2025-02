Boniek przemówił po debiucie Modera w Lidze Mistrzów. "To moja ocena"

Zobacz wideo

20 stycznia br. Jakub Moder oficjalnie zmienił klub. Reprezentant Polski opuścił Brighton za 1,5 mln euro i przeniósł się do Feyenoordu Rotterdam, gdzie podpisał 3,5-letni kontrakt. W związku z sytuacją kadrową Feyenoordu Moder od razu wszedł do wyjściowego składu. Niespełna miesiąc po transferze Moder zadebiutował w Lidze Mistrzów i został 119. Polakiem, który zagrał w tych rozgrywkach.

REKLAMA

Feyenoord Rotterdam wygrał 1:0 z Milanem w pierwszym meczu play-offów po golu Igora Paixao, a Moder zagrał 90 minut i zebrał bardzo dobre recenzje z prasy, a także ze strony ekspertów. "Moder dobrze czytał grę i był pomiędzy wszystkim. Był silny fizycznie i spokojnie utrzymywał się przy piłce. To był zdecydowanie jego najlepszy występ dla Feyenoordu" - pisały holenderskie media. "Jak skała" - dodawali Włosi.

Moder ujawnił w rozmowie z Canal+ Sport, że debiut w Lidze Mistrzów był dla niego spełnieniem marzeń. - Całościowo wypadliśmy całkiem nieźle. Potrzebowałem rytmu. To jest najważniejsze, bo długo nie grałem. Praktycznie w tym sezonie mam więcej meczów w reprezentacji aniżeli w klubie, co nie jest do końca normalne. Zagrałem trzy spotkania - może nie były one idealne, ale budują pewność siebie. Dzisiaj zanotowałem 90 minut bez żadnych problemów - mówił Moder.

Boniek zabrał głos po debiucie Modera. Tonuje nastroje. "Przesada"

Jak debiut Modera w Lidze Mistrzów ocenił Zbigniew Boniek? "Jak zwykle przesada. Zagrał dobrze, poprawnie. Nikogo nigdzie nie schował a ocena bardziej rzetelna będzie po rewanżu. To moja ocena" - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej na portalu X. "Każdy ma swoją prawdę futbolu" - odpisał jeden z kibiców.

W cytowanym tweecie Boniek zawarł wypowiedź Roberta Podolińskiego w Kanale Sportowym. - Patrząc na to, jak wyglądał Moder i Fofana, bo oni grali na bardzo podobnych pozycjach, no to dziś Moder schował Reijndersa do kieszeni, a przy Fofanie wyglądał jak demon prędkości. Przewidywanie gry, atak na piłkę - mówił komentator TVP Sport i były trener.

Zobacz też: Flick pożałował tego, co zrobił ze Szczęsnym. "Wiadomość dotarła do Polski"

Rewanżowe spotkanie między Milanem a Feyenoordem odbędzie się we wtorek o godz. 18:45. Zwycięzca tego dwumeczu trafi w 1/8 finału Ligi Mistrzów na Arsenal lub Inter Mediolan.