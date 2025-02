Barcelona szykuje transferowy hit! Mistrz Niemiec zdecydował

Artykuł 18. Regulaminu FIFA określa, że "piłkarz może rozpocząć negocjacje i podpisać kontrakt z nowym klubem tylko wtedy, gdy jego umowa z obecnym klubem wygasła lub wygaśnie w ciągu najbliższych 6 miesięcy". Tzw. Prawo Bosmana pozwala więc piłkarzom bez problemu zmieniać kluby bez kontraktu i z takiego przywileju chce skorzystać znany obrońca. Jego celem jest odejście do FC Barcelony.

To pierwszy transfer FC Barcelony na sezon 2025/26? Obrońca chce odejść tylko tam

"Mundo Deportivo" informuje, że Barcelona ma prawo do zadowolenia, bo jej pierwszym transferem na sezon 2025/26 chce zostać Jonathan Tah. Niemiecki obrońca Bayeru Leverkusen nie przedłużył umowy z obecnym klubem i od 30 czerwca będzie wolnym graczem. Sam rzekomo deklaruje, że interesuje do tylko odejście do zespołu Hansiego Flicka.

Piłkarz miał dostać bardzo atrakcyjną ofertę z Bayeru Monachium, ale na razie nie jest nią zainteresowany. Chciałby znów pracować z Flickiem, z którym miał styczność w reprezentacji Niemiec. Ponadto obrońca od dziecka ma być fanem Katalończyków, co jeszcze bardziej skłania go do przenosin do Katalonii.

Według źródła niedługo ma odbyć się ważne spotkanie władz Barcelony z przedstawicielami 29-latka i być może tam zostaną ustalone szczegóły transferu. Już 11 grudnia odbyło się "wstępne spotkanie" agenta piłkarza z szefami hiszpańskiego klubu, ale nie padły żadne konkrety. Barcelona interesowała się Tahem w lecie 2024 roku, ale z powodu problemów finansowych nie udało się go ściągnąć. Teraz nie trzeba będzie płacić za transfer, a za podpis pod umową.

Barcelona ma podkreślać, że nic w tej sprawie nie jest przesądzone, a przed ustaleniem ewentualnych szczegółów z nowym obrońcą klub ma do podjęcia ważną decyzję. Ta dotyczy tego, którego zawodnika trzeba będzie pozbyć się w przypadku ściągnięcia Taha. Wstępnie ustalono, że w takim wypadku odejdzie Andreas Christensen.

Jonathan Tah od 2015 roku jest zawodnikiem Bayeru Leverkusen, z którym w 2024 roku wygrał mistrzostwo Niemiec. 33-krotny reprezentant Niemiec w obecnych barwach zagrał już 386 meczów, w których zdobył 16 bramek i zaliczył 13 asyst. Portal transfermarkt.de wycenia go na 30 mln euro.