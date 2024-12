Tak Lewandowski podsumował mecz z Borussią Dortmund. Dwa zdania

FC Barcelona przystąpiła do tego spotkania z nadzieją, że uda jej się wygrać piąty mecz z rzędu w Lidze Mistrzów. Po dublecie ze Stade Brestois 29 świetną szansę na poprawienie dorobku bramkowego miał Robert Lewandowski. Nie udało mu się jednak trafić do siatki.

Tak Robert Lewandowski podsumował mecz z Borussią. "Wyjątkowe uczucie"

FC Barcelona pokonała Borussię po golach Raphinhy oraz dwóch trafieniach Ferrana Torresa, który w 71. minucie zastąpił na murawie naszego piłkarza. Ten po ostatnim gwizdku arbitra został boleśnie oceniony przez hiszpańskie media. "Dyskretny mecz Polaka po powrocie do Dortmundu" - napisał "AS". "Mundo Deportivo" uważa za to, że 36-latek jest "zablokowany".

Na słaby występ zwrócił uwagę też Aleksander Bernard ze Sport.pl. "Co można powiedzieć o występie Lewandowskiego?" - zapytał retorycznie. I krótko skwitował wypowiedź. "W drugiej połowie częściej ścierał się z rywalami, niż oddawał strzały na bramkę Borussii" - przekazał, podkreślając, że w okolicy 36. minuty oficjalna strona UEFA określiła "że Lewandowski jest do tej pory złowieszczo cichy".

Sam zainteresowany mógł być rozczarowany po końcowym gwizdku, natomiast standardowo podsumował mecz w mediach społecznościowych. "Świetne zwycięstwo dziś wieczorem, zabieramy trzy punkty do domu! Zawsze jest to wyjątkowe uczucie być z powrotem w Dortmundzie!" - napisał.

I choć był to słaby występ w wykonaniu Lewandowskiego, to nie traci on poparcia wśród kolegów z szatni. - To piłkarz światowej klasy, jedna z najlepszych dziewiątek ostatniej dekady. Daje nam mnóstwo na murawie, ale również w szatni. Świetnie się dogadujemy, Robert pomaga mi ze wszystkim - podsumował na antenie Canal+ Sport Marc Casado.

Środowe trafienia Raphinhy oraz Serhou Guirassy'ego oznaczają, że zbliżyli się oni do naszego piłkarza w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców LM. Polak ma na razie siedem goli, podczas gdy obaj wyżej wymienieni - sześć. Do zakończenia fazy ligowej pozostały FC Barcelonie dwa mecze. Najpierw 21 stycznia zagrają na wyjeździe z Benficą, a tydzień później zmierzą się na własnym stadionie z Atalantą.