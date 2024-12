Dramat zespołu Mourinho i Szymańskiego! "Oni są demaskowani"

Pięć minut - dokładnie tyle wytrzymało Fenerbahce od początku spotkania z baskijskim Athletikiem. Wtedy Samet Akayd?n popełnił ogromny błąd w wyprowadzeniu piłki, z czego skorzystał duet Gorka Guruzeta - Inaki Williams. Dominik Livaković próbował wymusić strzał na Guruzecie, ale napastnik Athletiku oddał piłkę do Williamsa, który miał przed sobą pustą bramkę. Tak zaczął się dramat zespołu Jose Mourinho oraz Sebastiana Szymańskiego.

Po pięciu meczach Fenerbahce miało osiem punktów, ale pod koniec listopada przerwało serię trzech meczów bez zwycięstwa, wygrywając 2:1 ze Slavią Praga, a asystę przy jednym z trafień zaliczył Szymański. Mimo dużo gorszego sezonu Polak wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym, o czym świadczą m.in. ostatnie doniesienia o zakusach Fiorentiny.

- Przez Jose Mourinho nie lubię Szymańskiego. Powiem to wprost: po co na niego stawiasz? Dużo tracicie w ofensywie z Szymańskim - mówił Nihat Kahveci, były reprezentant Turcji, odnosząc się do wpływu Mourinho na grę Polaka.

"Są demaskowani". Mourinho i Szymański przegrywają w Europie

Od piątej minuty Fenerbahce przegrywało 0:1 z Athletikiem po golu starszego z braci Williamsów, a poza posiadaniem piłki zespół Mourinho zbytnio się nie wyróżniał. Fenerbahce nie oddało celnego strzału w pierwszej połowie, a wszystkie próby Athletiku były celne.

Wydawało się, że Fenerbahce będzie przegrywać "tylko" 0:1 po 45 minutach, aż nagle znów wyłonił się Inaki Williams. Skrzydłowy Athletiku wbiegł w pole karne Fenerbahce, oddał strzał przy bliższym słupku, a Livaković nie był w stanie skutecznie interweniować.

Ciężko powiedzieć, że po przerwie gra Fenerbahce uległa znaczącej poprawie. W 61. minucie Szymański zszedł z boiska, a w jego miejsce wszedł Edin Dzeko. Polak zaliczył prawie 30 kontaktów z piłką, nie miał zbyt wielu podań i nie wygrał ani jednego dryblingu. Osiem minut później Fenerbahce grało w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Merta Muldura. "Fenerbahce i Mourinho są demaskowani w każdym meczu w europejskich pucharach" - pisał jeden z kibiców Fener na portalu X.

"Athletic kontrolował to od początku do końca. Był spokojny, opanowany i wykorzystał swoje szanse" - pisała oficjalna strona UEFA.

Po zwycięstwie 2:0 Athletic został liderem fazy ligowej Ligi Europy z 16 punktami. To może się zmienić, jeżeli w czwartek Lazio wygra z Ajaksem Amsterdam i/lub Eintracht Frankfurt pokona Olympique Lyon. Fenerbahce znajduje się na 15. miejscu i na razie nie może być pewne nawet udziału w play-offach.