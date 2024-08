Wracają do LM po 19 latach i wrzucili to do sieci. Hit! 7 mln wyświetleń

Ostatnie lata są bardzo udane dla Sparty Praga. Najpierw w sezonie 2022/23 po dziewięciu latach odzyskała tytuł mistrza Czech, a rok później obroniła tytuł. Do tego doszły również dobre wyniki w europejskich pucharach. Parę miesięcy temu piłkarze Briana Priske awansowali do 1/8 finału Ligi Europy, natomiast tam boleśnie zostali rozbici przez Liverpool. Wcześniej za to nie udało im się wywalczyć promocji do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Sparta Praga rozwaliła system. Hit sieci! Ponad 6 mln wyświetleń

Przed rokiem Sparta odpadła w III rundzie eliminacji, kiedy poległa po rzutach karnych z późniejszym pogromcą Rakowa Częstochowa - FC Kopenhagą. Tym razem ambicje były jednak dużo większe, a po pokonaniu Shamrock Rovers oraz FCSB, wszyscy fani wierzyli, że uda się potwierdzić awans do fazy ligowej w dwumeczu z Malome FF. I tak też się stało, gdyż Sparta pewnie wygrała tę konfrontację łącznie 4:0. Jedną z bramek zdobył były piłkarz Lechii Gdańsk Lukas Haraslin.

To wielkie wydarzenie dla klubu, zwłaszcza że czekano na to aż 19 lat (ostatni raz grali w fazie grupowej w sezonie 2005/2006). Z tego powodu pracownicy Sparty zamieścili w mediach społecznościowych materiał wideo, który podbija cały internet. Trzeba przyznać, że mają wyjątkowe poczucie humoru. Podczas filmiku widać fragment popularnego serialu "Jaś Fasola", gdzie główny bohater pomylił klasy podróżnicze w samolocie. Na tym przykładzie podkreślono, że zespół nie będzie rywalizował wreszcie z zespołami typu: Galatasaray czy Malmoe, tylko z Realem Madryt, Bayernem Monachium oraz choćby Borussią Dortmund.

Błyskawicznie zareagowali na to również polscy dziennikarze, którzy docenili starania twórców. "Coś wspaniałego. Himalaje dystansu do siebie" - napisał Przemysław Michalak z Weszło. "Znakomite, leżę" - oznajmił Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego Onet". Jakub Seweryn ze Sport.pl zamieścił za to jedynie płaczącą ze śmiechu emotikonę. Materiał zgromadził dotąd już prawie 6,5 mln wyświetleń.

Ok. godziny 19 w czwartek Sparta Praga poznała drużyny, z którymi zmierzy się w fazie ligowej tegorocznej Ligi Mistrzów. Będą to: Manchester City, Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Inter Mediolan, RB Salzburg, Feyenoord, Brest i VfB Stuttgart. Warto dodać, że oprócz znakomitych występów w Europie Sparta świetnie radzi sobie również w lidze, gdyzie po sześciu kolejkach jest liderem z dorobkiem 16 pkt.