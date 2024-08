Nowe wieści ws. Wojciecha Szczęsnego. Tak PZPN chce go pożegnać. Hit!

Wojciech Szczęsny oficjalnie zakończył we wtorek piłkarską karierę. Było to duże zaskoczenie dla dziennikarzy, jak i kibiców, zwłaszcza że wielu spodziewało się, że trafi jeszcze do jakiegoś dużego europejskiego klubu. Najsmutniejsze jednak jest to, że już nie zobaczymy go w barwach reprezentacji Polski. Portal WP SportoweFakty zdradził, że sytuacja może się jednak zmienić i jest rozważany konkretny plan wobec 34-latka.

