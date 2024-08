Co dalej? Szczęsny już zdradził, co zamierza robić po karierze. To zmieni Warszawę

- Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i naszej dwójce pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego postanowiłem odejść z zawodowego futbolu - takimi słowami Wojciech Szczęsny ogłosił we wtorkowe popołudnie zakończenie piłkarskiej kariery.

Oto plany Szczęsnego. Już kiedyś o nich mówił

Wielu kibiców może się zastanawiać. Co teraz stanie się z byłym już bramkarzem reprezentacji Polski? Czy zostanie przy piłce? Czy może stanie się trenerem lub ekspertem telewizyjnym? Warto pamiętać, że Szczęsny już w przeszłości zapowiadał, jak kształtują się jego plany dotyczące przyszłości.

Niewykluczone, że zawieszenie butów na kołku tylko przyspieszy niektóre kwestie. 34-latek jakiś czas temu w rozmowie z kanałem Foot Truck opowiadał na temat swojej pasji i planów z nią związanych. Jest nią szeroko pojęta branża nieruchomości. I nie chodzi tutaj tylko o ich kupowanie.

- Planów mam parę. Wszystkie są związane mniej lub bardziej z biznesem deweloperskim. Niektóre są bardziej deweloperką, a te marzeniowe są związane z architekturą. Chciałbym studiować architekturę - mówił, podkreślając, że wszelkie plany związane z tą branżą pojawiały się w jego głowie już od najmłodszych lat.

- Od młodego chłopaka miałem bardzo dziwne marzenie. Jak mieszkałem na Grochowie, na 10. piętrze. Z mojego mieszkania nie było widać centrum Warszawy. Na klatce schodowej było takie małe okienko i było idealnie skierowane na centrum. Tam była panorama Warszawy i ja nie jestem w stanie powiedzieć czemu, ale myślałem, że zaprojektuje budynek, który zmieni panoramę tej Warszawy - dodawał.

- Dzisiaj ja bym chciał go zaprojektować, zbudować i sprzedać. Wtedy nie sądziłem, że będę w stanie to zrobić. Nie jest tak, że skończę karierę i będę próbował zbudować 150 pięter w Warszawie i możliwe, ze tak nigdy nie będzie. Cel nie jest najważniejszy, a najważniejsze jest do niego dążyć. Wierzę, że kiedyś do tego dojdzie - podsumował.

Kto wie? Być może wkrótce Wojciech Szczęsny będzie znany nie tylko z tego, że rozegrał 84 mecze w reprezentacji Polski i zrobił sporą karierę za granicą, ale też z osiągnięć biznesowych. Historia pokazywała różne przykłady piłkarzy, którzy w "życiu po życiu" odnajdywali się doskonale. Czas pokaże, jak będzie ze Szczęsnym.