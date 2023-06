Kolejny zwrot akcji w sprawie finału Ligi Mistrzów. TVP odpowiada na ruch Polsatu

Ale od początku. Już 10 czerwca odbędzie się finał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan, którego sędzią będzie Szymon Marciniak. W połowie maja Telewizja Polska poinformowała, że po raz pierwszy od dawna nie pokaże finału na kanale TVP 1. To dlatego, że w tym czasie będzie relacjonować 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Transmisja ze spotkania miała być dostępna jedynie w TVP Sport, który jest dostępny w telewizji naziemnej. Na odpowiedź Polsatu nie trzeba było długo czekać.

Zaczęło się. Na świecie już piszą, że Marciniak "popiera ksenofobiczną prawicę"

Polsat posiada prawa do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. Z reguły można je oglądać wyłącznie na kodowanych kanałach Polsat Sport Premium, ale transmisję z finału będzie można śledzić również w ogólnodostępnym Polsacie. A o 20:00, czyli godzinę przed pierwszym gwizdkiem, rozpocznie się przedmeczowe studio.

Jak informuje portal "Wirtualne Media", TVP zareagowało na tę decyzję Polsatu. "Publiczny nadawca niespodziewanie zdecydował się na zmianę w programie. Z opublikowanej ramówki dla prasy wynika, że finał rozgrywek ma zostać pokazany też w TVP2. Studio także ruszy od godz. 20.00. Transmisja w TVP Sport pozostaje w ramówce (tam studio przed meczem emitowane będzie już od 19.15), mecz też będzie można obejrzeć w aplikacji TVP Sport. Biuro prasowe TVP nie odpowiedziało na razie na pytania w tej sprawie" - czytamy.

Do kiedy Polsat posiada prawa do Ligi Mistrzów?

Polsat posiada prawa do pokazywania Ligi Mistrzów do końca sezonu 2023/24. Telewizja Polska nabyła sublicencję do pokazywania spotkań w sezonach 2021/22 oraz 2022/23. Na razie nie wiadomo, czy nabędzie ją również na kolejny sezon.