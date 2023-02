Zirytowany Guardiola wypalił po meczu. Zakpił z dziennikarzy. "Ile meczów widziałeś?"

Mimo całkowitej dominacji Manchester City tylko zremisował 1:1 w wyjazdowym meczu z RB Lipsk w pierwszym starciu w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bramkę dla podopiecznych Pepa Guardioli zdobył Riyad Mahrez, a w drugiej połowie wyrównał Josko Gvardiol po błędzie Edersona. Ten rezultat sprawia, że kwestia awansu rozstrzygnie się za niecałe trzy tygodnie na Etihad Stadium.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu o zwolnieniach z wuefu. "To patologia. Powinno być odwrotnie"

Irytacja Guardioli na pytania dziennikarzy. "Czego oczekujesz?"

Na mistrzów Anglii spadła spora fala krytyki, że po raz kolejny nie potrafili zamknąć meczu i potwierdzić swojej przewagi. Ona w pierwszej połowie była gigantyczna, gdyż goście całkowicie kontrolowali wydarzenia boiskowe, pozwalając rywalom na jeden strzał i utrzymując piłkę na poziomie 74 proc. Po przerwie gra RB Lipsk zdecydowanie się poprawiła i doprowadzili do wyrównania za sprawą główki Josko Gvardiola po stałym fragmencie gry.

Koszmarne pudło w LM. Uderzył na bramkę i nie dowierzał, co zrobił bramkarz [WIDEO]

Pep Guardiola, szkoleniowiec Manchesteru City, starał się podtrzymywać na duchu swoich podopiecznych po końcowym gwizdku jeszcze na murawie. Przekonywał, że mogą być zadowoleni ze swojej gry. To samo uczynił w wypowiedziach pomeczowych. Najpierw stanął przed kamerami telewizji "BT Sport", gdzie już wydawał się sfrustrowany krytyką swojego zespołu i umniejszaniem rywalowi.

Czego oczekujesz? Gramy tutaj mecz towarzyski? Ile widziałeś meczów RB Lipsk? Ile meczów? Ludzie spodziewają się tutaj, że wygramy 5:0 - to nie jest rzeczywistość. W tych rozgrywkach w fazie grupowej odpada wiele dobrych drużyn i jest trudno. Wiedzieliśmy o tym, to nasz czwarty mecz w ciągu 10 dni, dużo meczów wyjazdowych, podróży i oczekiwań ludzi.

Hiszpan przekonywał, że jest zadowolony z postawy swojego zespołu i to nie tylko w pierwszej połowie. - Jesteśmy dobrym zespołem, który robi wiele, wiele dobrych rzeczy i nadal będziemy to robić. Ludzie przychodzą tutaj, oczekując 0:4? Przykro mi, nie jesteśmy w stanie tego zrobić - kontynuował Guardiola.

"Uciszył Haalanda i zadał cios młotem". Brytyjskie media reagują na wpadkę City

Poczucie irytacji nie opuszczało 52-latka również na konferencji prasowej. Na niej został zapytany, dlaczego nie dokonał żadnej zmiany w trakcie meczu. - Tak, mam pięć zmian, ale to nie znaczy, że muszę ich wszystkich dokonać. Jestem wystarczająco dobrym trenerem, by decydować, co muszę robić, albo czego nie muszę robić - zaczął Guardiola. - Może w rewanżu postanowię zaszaleć i zagram dziewięcioma napastnikami? - dodał z przekąsem.

Cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Phil Foden, co zaskoczyło m.in. Rio Ferdinanda siedzącego w telewizyjnym studiu. - Po straconej bramce odzyskaliśmy kontrolę. Widziałem drużynę, zwłaszcza środek pola, i na koniec zdecydowałem się kontynuować to, co miałem, zwłaszcza czwórkę obrońców. Bernardo Silva dawał dużo kontroli w środku i potrzebowaliśmy tego - argumentował szkoleniowiec Manchesteru City.