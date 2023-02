Duża niespodzianka w Lidze Mistrzów. Cudowne odrodzenie Lipska w meczu z City

Pierwsza połowa była zdecydowanie pod dyktando faworyzowanego Manchesteru City i wydawało się, że już w pierwszym spotkaniu losy awansu mogą się rozstrzygnąć. Anglicy mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki (74-26 proc.), strzałach (7-1) i rzutach rożnych (3-0). Gospodarze byli statystami, nie istnieli na boisku, mieli problem z wymienieniem kilku podań i bardzo szybko po przejęciu, tracili piłkę. Pierwszy strzał, jedyny w tej części RB Lipsk oddał dopiero w ostatnich sekundach. Próbę Timo Wernera złapał jednak bez problemów Ederson.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zachęcić dzieci do aktywności fizycznej? Rozmowa z Kamilem Bortniczukiem, ministrem sportu i turystyki

Wszystkie oczy na Lewandowskiego. Hiszpanie piszą dobitnie. I wskazują jego nemesis

Błąd RB Lipsk i gol Mahreza

Goście dominowali, ale niewiele z tego wynikało. Brakowało im dogodnych okazji do zdobycia gola. By prowadzić, musieli otrzymać prezent od gospodarzy. Na około trzydziestym metrze Xaver Schlager niedokładnie podał do Konrada Laimera, piłkę przejął Grealish i podał do Mahreza. Skrzydłowy Manchesteru City wbiegł w pole karne, strzelił z piętnastu metrów w długi róg i Janis Blaswich, bramkarz RB Lipsk nawet nie drgnął.

Po zmianie stron gospodarze grali lepiej. Bardzo dobrą zmianę dał prawoskrzydłowy Benjamin Henrichs. Po zaledwie dziesięciu minutach dwa razy mógł zdobyć gola. W 55. minucie miał świetną okazję. Dostał kapitalne prostopadłe podanie, był sam na sam z bramkarzem Edersonem, ale z jedenastu metrów strzelił tuż obok słupka.

Osiem minut później blisko wyrównania był Andre Silva. Zakręcił świetnie obrońcą w polu karnym, był sam na sam z Edersonem, próbował pokonać go podcinką, ale bramkarz gości świetnie obronił. Gospodarze dopięli swego w 70. minucie. Z lewej strony dośrodkował Marcel Halstenberg, a Chorwat Josko Gvardiol wyskoczył najwyżej na czwartym metrze, wygrał pojedynek z Rubenem Diasem i głową trafił do siatki.

Przez ostatnie dwadzieścia minut meczu niewiele się działo ciekawego na boisku.

Warto dodać, że oba zespoły zagrały w osłabionych składach. W drużynie gości nie mogli wystąpić: Kevin De Bruyne oraz dwaj obrońcy: Aymeric Laporte oraz John Stones. W Lipsku nie grali bramkarz Peter Gulacsi, obrońca Abdou Diallo i pomocnik Dani Olmo.

Rewanżowy mecz Manchester City - RB Lipsk odbędzie się dopiero we wtorek, 14 marca. W innym środowym meczu Ligi Mistrzów Inter Mediolan wygrał 1:0 z FC Porto po bramce Romelu Lukaku w 86. minucie.

Wjechał wślizgiem w rocznego synka. Finał cię zaskoczy. Hit [WIDEO]

RB Lipsk - Manchester City 1:1 (0:1)

Bramki: Gvardiol (70.) - Mahrez (27.)