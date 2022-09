Lewandowski "okradziony" w meczu z Bayernem. Niewiarygodne [WIDEO]

Robert Lewandowski nie może uznać powrotu na stadion Bayernu Monachium za udany. W pierwszej połowie meczu Polak zmarnował dwie doskonałe okazje do zdobycia bramki. Mówi się, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i tak było tym razem. W drugiej części meczu mistrz Niemiec strzelił dwa gole i obecnie prowadzi 2:0. Na listę strzelców wpisali się Lucas Hernandez i Leroy Sane.

Lewandowski mógł mieć asystę. Fatalne pudło Pedriego

Choć Lewandowski nie zdołał pokonać Manuela Neuera, to mógł w tym spotkaniu zaliczyć asystę. W 63. minucie spotkania, Polak popisał się bardzo dobrym podaniem do Pedriego. Hiszpan stanął sam na sam z niemieckim bramkarzem, ale nie zdołał go pokonać. Piłka po jego uderzeniu trafiła jedynie w słupek.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bayernu 2:0. W następnej kolejce Ligi Mistrzów FC Barcelona zagra z Interem. Ten mecz odbędzie się 4 października o 21:00. Bayern z kolei tego samego dnia o 18:45 zmierzy się z Viktorią Pilzno.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.

