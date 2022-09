Spiker wywołał Lewandowskiego, reakcja kibiców Bayernu? Posłuchajcie sami [WIDEO]

Osiem lat, 375 meczów, 344 gole i 72 asysty - to dorobek Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu Monachium. Polak jest absolutną legendą bawarskiego klubu. Nic więc dziwnego, że jego powrót do Monachium, na dodatek kilkadziesiąt dni po burzliwym rozstaniu z Bayernem i transferze do Barcelony, elektryzuje kibiców nie tylko w Polsce, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. To temat numer jeden wokół hitu Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona. I niekończące się pytania: jak zostanie przyjęty, czy zostanie wygwizdany i czy fani Bayernu rzeczywiście zgotują mu piekło, jak zapowiadali? Teraz już znamy odpowiedzi na te pytania.

Zobacz wideo Najcenniejszy skarb Lewandowskiego ukryty w Monachium. "Niewiarygodne"

Lewandowski w Monachium. Fani Bayernu przygotowali specjalny napis [WIDEO]

Kibice Bayernu wygwizdali FC Barcelonę, ale Lewandowskiego przyjęli wyjątkowo

Gdy tylko piłkarze Barcelony zaczęli wybiegać na murawę, wśród kibiców Bayernu pojawiły się przeraźliwe gwizdy. Ale gdy na murawie pojawił się Robert Lewandowski i zaczął bić brawo w kierunku trybun, to fani z Bawarii odpowiedzieli tym samym.

Jeszcze lepiej było, gdy spiker monachijskiego klubu wywołał nazwisko Polaka i przypomniał jego osiągnięcia: 375 meczów i 344 gole. Wtedy kibice Bayernu zgotowali Lewandowskiemu nie piekło, jak niektórzy zapowiadali, a przyjęcie godne prawdziwego mistrza, którym Robert Lewandowski niewątpliwie jest. Coś pięknego, zresztą posłuchajcie sami:

