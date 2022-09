Odmówił gry w meczu z Rosją. Teraz tłumaczy. Oto główny powód

- Nie mam nic przeciwko rosyjskim piłkarzom, ale skoro wszyscy, dosłownie wszyscy, postanowili nie grać przeciwko Rosji, to i my musimy być solidarni i odmówić - stwierdził Miralem Pjanić, lider bośniackiej kadry, która szykuje się do meczu z Rosją.

