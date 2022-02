Strzelec gola w LM tłumaczy polityczny gest ws. Ukrainy. "Boję się"

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. Obecnie pojawiają się informacje, że wojsko rosyjskie zaatakowało punkty militarne na terenie całej Ukrainy.

Roman Jaremczuk tłumaczy: Chcę wspierać wszystkich, którzy są teraz w napięciu na swojej ziemi

W trakcie środowego spotkania Ligi Mistrzów pomiędzy Benficą a Ajaksem Amsterdam gestem solidarności wobec Ukraińców wykazała się reprezentant tego kraju Roman Jaremczuk. Po strzeleniu gola na 2:2 (takim wynikiem ostatecznie zakończyło się to spotkanie) postanowił zdjąć koszulkę. Pod nią znajdowała się druga koszulka, na której znalazł się trójząb - symbol znajdujący się w herbie Ukrainy. W ten sposób po raz kolejny wyraził swoją solidarność z rodakami.

Po meczu zawodnik wytłumaczył swój gest i szerzej wypowiedział się na temat sytuacji w swoim kraju. - W ten sposób chciałem wesprzeć swój kraj. To bardzo trudny czas dla Ukrainy. Dużo myślę o aktualnej sytuacji i boję się jej. Klub cały czas mnie wspiera, ludzie rozmawiają ze mną, chcą zrobić wszystko, aby mi pomóc. Dziękuję, na razie wszystko jest w porządku - powiedział.

Jaremczuk odniósł się do sprawy także na Instagramie. - Jestem Ukraińcem i jestem z tego dumny. Będąc tysiące kilometrów od ojczyzny, chcę wspierać wszystkich, którzy są teraz w napięciu na swojej ziemi. To jest czas, aby się zjednoczyć. To nasz kraj, nasza historia, nasza kultura, nasz naród i nasze granice. Chciałbym podziękować wszystkim obrońcom za odwagę. Chwała Ukrainie - napisał napastnik Benfiki.

Roman Jaremczuk, który trafił do Benfiki z Gentu w 2021 roku, poza granicami Ukrainy występuje od pięciu lat. Wcześniej związany był z Dynamem Kijów. To nie pierwszy gest solidarności napastnika wobec ojczyzny. Już wcześniej na jego Instagramie pojawiły się wpisy związane z atakiem Rosji na Ukraine.