Takiego debiutanta w historii Ligi Mistrzów jeszcze nie było. Już pobił rekord

Gdyby liczyły się nie tylko bramki dla swojej drużyny, ale też samobójcze, to Sebastien Haller miałby ich 12 w tym sezonie Ligi Mistrzów. Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów rozpoczął on bowiem od trafienia do własnej bramki. Dzięki tej pomyłce w 26. minucie Benfica Lizbona wyrównała z Ajaksem Amsterdam 1:1. Haller bardzo szybko naprawił swój błąd, bo już trzy minuty później wyprowadził swój zespół na prowadzenie 2:1.

Sebastien Haller zachwyca. Kolejny rekord Ligi Mistrzów pobity

Sebastien Haller w tym sezonie spisuje się świetne. Iworyjczyk debiutuje w Lidze Mistrzów UEFA. W swoim pierwszym meczu strzelił cztery gole (zwycięstwo ze Sportingiem Lizbona 5:1). Stał się jednocześnie drugim zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów, który wypracował taki wynik. Wcześniej dokonał tego Marco van Basten. Konkretniej miało to miejsce w listopadzie 1992 roku. Wtedy AC Milan mierzył się z IFK Goteborg.

Sześć meczów później Haller ponownie zapisuje się w historii rozgrywek. Zdobywając 11. bramkę w rozgrywkach i w starciu z Benfiką stał się zawodnikiem z największą liczbą goli strzelonych w swoim pierwszym sezonie w Lidze Mistrzów. A ważniejsze jest to, że to nie koniec. Ajax rozegra bowiem jeszcze, co najmniej, jedno spotkanie. A może i więcej, bo przecież ma duże szanse na awans.

Haller wyprzedził tym samym Sadio Mane i Roberto Firmino z Liverpoolu, którzy w sezonie 2017/18 zdobyli po 10 bramek. Kolejny w klasyfikacji jest Erling Braut Haaland, który taki sam wynik (10) osiągnął w sezonie 2019/20 (królem strzelców został wtedy Robert Lewandowski - 15 goli). Kolejne miejsca zajmuje Simone Inzaghi - 9 goli w sezonie 1999/00 oraz Serge Gnabry - 9 goli w sezonie 2019/20.

Sebastien Haller jest liderem klasyfikacji strzelców w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów. Aktualnie ma o dwa trafienia więcej do drugiego Roberta Lewandowskiego (9) i o trzy więcej od Mohameda Salaha. Mecz Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam zakończył się wynikiem 2:2. Rewanż między tymi drużynami rozegrany zostanie 15 marca.