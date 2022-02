Zwycięzca Ligi Mistrzów zmienił się nie do poznania i wraca do piłki

Sulley Muntari przebywał na emeryturze od 2019 roku, choć regularną grę zakończył dużo wcześniej. W lipcu 2015 roku przeszedł z AC Milan do Al-Ittihad Dschidda, gdzie spędził rok. Przez następne dwa lata miewał półroczne przerwy, mieszane z występami w klubach z Włoch (Pescara) i Hiszpanii (Deportivo La Coruna czy Albacente). Nigdzie nie zagrzał jednak miejsca na dłużej.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Od 2019 roku nie grał w żadnym profesjonalnym klubie, a gdy postanowił wrócić do piłki, wybrał Hearts of Oak. To klub występujący na najwyższym szczeblu w Ghanie z siedzibą w stolicy kraju - Akrze. Władze zespołu zdają się być zadowolone z zakontraktowania 37-letniego pomocnika, choć zagraniczne media podkreślają, że zawodnik "zmienił się nie do poznania". "Zrezygnował z krótkich włosów na rzecz dłuższej fryzury z brodą" - czytamy. Być może jest to jedynie zmiana wizerunku, a umiejętności piłkarskie pozostały na swoim miejscu.

Zdobywca Ligi Mistrzów przerywa emeryturę i wraca do kraju

Muntari jest znany z występów we Włoszech. Przed laty był jedną z czołowych postaci zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho. W sezonie 2009/2010 sięgnął z Interem Mediolan po Ligę Mistrzów, rozgrywając w tamtym sezonie 42 mecze. Pomocnik świętował też z klubem mistrzostwo, Puchar Włoch, Superpuchar Włoch. Rok później zdobył Klubowe Mistrzostwa Świata, jednak nie odegrał w rozgrywkach kluczowej roli. Zagrał zaledwie 13 minut w półfinale. Wtedy doszło do zmian. Muntari nie otrzymywał już tak wielu szans na grę i w 2011 roku sam poprosił o zmianę klubu.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Sulley Muntari trafiał na wypożyczenia do Sunderlandu oraz AC Milan. W końcu doszło do transferu definitywnego. 37-latek przeszedł do drużyny odwiecznego rywala. W Milanie występował przez trzy lata, nie zdobywając żadnych trofeów. Lokalne media zachwycają się powrotem Muntariego. Udostępniane są nagrania jego najładniejszych goli w barwach Ghany, między innymi te z Pucharu Narodów Afryki czy mistrzostw świata.

Nie wiadomo, na jak długo Muntari związał się z Hearts of Oak. Zespół ma jednak duże ambicje na ten sezon. Poza 37-latkiem do klubu dołączył też 109-krotny reprezentant Ghany, Asamoah Gyan.