Historyczny awans w Pucharze Króla. Tak daleko nie zaszli od 40 lat [WIDEO]

Zawodnicy Rayo Vallecano w La Liga są jednym z pozytywnych akcentów tego sezonu - zajmują ósme miejsce z dorobkiem 31 punktów. Po 21 meczach mają tylko cztery punkty straty do FC Barcelony, a pięć punktów do Atletico Madryt. Do lidera - Realu Madryt - tracą jednak już 19 punktów.

Rayo Vallecano w półfinale Pucharu Króla. Czekali na ten sukces 40 lat

Dobrze spisują się także w Pucharze Króla. Właśnie dotarli do półfinału rozgrywek po wygranej z Mallorcą. Wynik 1:0 osiągnęli dzięki bramce Oscara Trejo z rzutu karnego z 44. minuty spotkania.

Rywale nie doprowadzili już do remisu, choć do drugiej połowy doliczono aż dziewięć minut. W doliczonym czasie gry sędzia musiał pokazać zawodnikom obu drużyn aż pięć żółtych kartek - w tym dwie piłkarzom Mallorki.

Co wyjątkowego jest w awansie Rayo do półfinału krajowego pucharu? Cóż, nie osiągnęli tego przez ostatnich 40 lat. To ich największy sukces w historii klubu - nigdy nie zaszli dalej.

W innym spotkaniu ćwierćfinałowym Valencia pokonała 2:1 Cadiz. W dwóch innych parach zagrają ze sobą Athletic i Real Madryt, a także Real Sociedad i Betis. Pary półfinałowe wyłoni losowanie.

