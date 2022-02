Mamed Chalidow udostępnił nagranie. Zaskakujące

Jeden potężny cios z lewej ręki i kilka uderzeń w parterze sprawiło, że Roberto Soldić brutalnie znokautował Mameda Chalidowa w walce wieczoru na gali KSW 65 w Gliwicach. Chalidow, były już mistrz w wadze średniej, pojedynek z Chorwatem przypłacił też ciężkimi urazami głowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy walki Mateusza Masternaka. "Zawsze go proszę, by walczył w miarę bezpiecznie"

- Chodzi o zapadnięty oczodół oraz złamany nos. Lekko dokucza mu tylko ból oka. Okazuje się, że prawdopodobnie nie miał nawet wstrząsu mózgu. Generalnie czuje się w porządku. Najważniejsze, że jest w dobrej kondycji psychicznej. Poza tym: Mamed zawsze wiedział, po co wchodzi do klatki i jakie wiąże się z tym ryzyko - w rozmowie ze Sport.pl mówił współwłaściciel federacji, Maciej Kawulski.

Sensacyjny pojedynek "Don Kasjo". Były gwiazdor Fame MMA zawalczy na własnej gali

Chalidow musiał przejść zabieg rekonstrukcji kości twarzy. - Doszło do bardzo wielu złamań. Dolna ściana oczodołu jest jak skorupka od jajka i cała się rozpadła. Musieliśmy od nowa zbudować i wyprofilować dolne dno oczodołu. Nos również był rozkawałkowany - tłumaczył doktor Michał Michalik, który operował Chalidowa.

Mamed Chalidow wznowił treningi po ciężkim urazie

Minął dopiero nieco ponad miesiąc od poważnej operacji Czeczena, a ten już powrócił do treningów! Chalidow udostępnił na swoim Instagramie nagrane, na którym widać go, znajdującego się w klatce i wyprowadzającego ciosy. Po tak poważnym urazie, jest to co najmniej zaskakujące. Całe nagranie można zobaczyć POD TYM LINKIEM.

Awantura i bijatyka przed walką MMA [WIDEO]

Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do rewanżowego starcia Chalidowa z Soldiciem. Chorwat jest kuszony przez największe światowe federacje, w tym UFC, a w KSW została mu tylko jedna walka przed końcem kontraktu. - Teraz została mi jeszcze jedna walka bodajże do sierpnia. Menadżer mi wspominał, że Martin [Lewandowski] chce porozmawiać o nowym kontrakcie, także na razie nie mam żadnych informacji. Wczoraj pytałem Ivana Dijakovica, czy ma jakieś wieści i odparł, że powiadomi mnie w nowym roku. Teraz jestem w KSW i nie mogę nigdzie iść do sierpnia, września – dokładnie nie pamiętam. Sean Shelby wysyłał mi wiadomości, ONE FC, PFL… Muszę sprawdzić te oferty. W KSW pokonałem już wszystkich, więc zobaczymy, co będzie dalej - zdradził Soldić.