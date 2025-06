Obecnie Maciej Skorża jest trenerem japońskiej Urawy Red Diamonds. Jego drużyna gra na Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie w sobotę 21 czerwca o 21:00 zagra z Interem. W pierwszym meczu zespół Skorży przegrał 1:3 z River Plate.

Cezary Kulesza wydaje się zdecydowany, żeby przekazać reprezentację Polski w ręce Macieja Skorży. Prezes PZPN mówi o tym otwarcie, co najpewniej ma mieć na celu wywarcie presji na trenerze Urawy Red Diamonds, żeby ten przyjął ofertę federacji. Nie wszystkim się podoba sposób działania Kuleszy.

W programie portalu Meczyki.pl Michał Zachodny ocenił te zabiegi tak: - Teraz każdy bije brawo, bo "O, Maciej Skorża", dobrze. To nie jest "polski" trener, osiąga sukcesy z Urawą Red Diamonds, ściągamy go za 1,5 miliona euro. Brawo panie prezesie! To jest dla mnie najlepszy wyznacznik jego procesu myślowego (...). Co stoi za procesem wyboru selekcjonera? Żeby mieć spokój i aplauz ze strony opinii publicznej - podsumował.

- Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma nie ulec tym szantażom, to właśnie będzie to Maciej Skorża - stwierdził Radosław Przybysz.

- Gra z kilkoma trenerami, do samego końca obiecując im, że to on zostanie selekcjonerem reprezentacji, że jest najbliżej objęcia tej funkcji, może się skończyć tak jak historia Marka Papszuna, że on się poczuł urażony, żeby nie powiedzieć obrażony i my przed drugą kadencją prezesa Kuleszy, możemy mieć połowę trenerów nadających się na funkcję trenera reprezentacji Polski po prostu poobrażanych - zauważył Mikołaj Kruk.

- Po co Maciej Skorża mający w tym momencie dobrą posadę, z daleka od naszego polskiego bagienka, grający na Klubowych Mistrzostwach Świata w Japonii, zarabiający dobre pieniądze, mający też spokój miałby przejmować kadrę? Wiemy też, że sprawy prywatne bardzo często decydowały, jaką obejmował ścieżkę zawodową. Naprawdę jest bardzo dużo argumentów, żeby Maciej Skorża nie przyjął oferty PZPN-u w obecnej sytuacji - podsumował Kruk.

Już we wrześniu reprezentacja Polski zagra kluczowe mecze w eliminacjach do mistrzostw świata - z Holandią (04.09) oraz Finlandią (07.09). Przynajmniej jedno z tych spotkań Biało-Czerwoni muszą wygrać, żeby ich sytuacja nie była katastrofalna. Nowy selekcjoner musiałby też posprzątać odziedziczony po Michale Probierzu bałagan wokół kapitańskiej opaski.