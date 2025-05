Śląsk spadł z Ekstraklasy, a tu takie wieści. "Zostanie"

Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zakończył sezon 2024/25 na 17., czyli drugim od końca miejscu w tabeli i pożegnał się z Ekstraklasą. Z tego powodu można się zastanawiać, jaka będzie przyszłość kluczowych postaci w klubie? Co powoli się wyjaśnia.

Śląsk Wrocław spadł z Ekstraklasy, a tu takie wieści ws. Ante Simundzy

Po spadku dywagowano choćby nad losem Ante Simundzy, szkoleniowca wrocławian, który raczej dostałby angaż na poziomie wyższym niż I liga. A co z nim będzie? "Trener Simundza zostanie we Wrocławiu. Kontrakt zostanie przedłużony na rok - oficjalna informacja w ciągu kilku dni. Cel: natychmiastowy powrót do Ekstraklasy" - napisał dziennikarz Marcin Torz w serwisie X.

Pod wodzą Słoweńca drużyna spisywała się wyraźnie lepiej - w 16 meczach ligowych zdobyła 20 pkt, podczas gdy we wcześniejszych 18 spotkaniach wywalczyła zaledwie 10 pkt. Jeśli poziom tej współpracy zostanie utrzymany, na drugim poziomie rozgrywkowym szybko może przynieść wymierny efekt w postaci awansu.

Ante Simundza ma zostać w Śląsku Wrocław po spadku z Ekstraklasy. Już pokazał, do czego jest zdolny

Dla 53-latka nie byłaby to pierwsza w karierze praca poza najwyższym poziomem rozgrywkowym. Austriacki zespół Grazer AK 1902 prowadził nawet w trzeciej lidze, natomiast w ojczyźnie na drugim szczeblu trenował NK Aluminij Kidricevo oraz NS Mura, które doprowadził do europejskich pucharów, a nawet mistrzostwa kraju (2020/21).

W Śląsku Wrocław życzyliby sobie takiego scenariusza jak w Murze, tyle że do tego bardzo daleka droga. Na razie celem jest przebudowanie zespołu pod kątem jak najszybszego powrotu do Ekstraklasy.