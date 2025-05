Oto "talizman" Szczęsnego i Lewandowskiego w Barcelonie. Prawda wyszła na jaw!

Ten sezon był historyczny dla polskich kibiców. Aż dwóch Biało-Czerwonych zagrało w FC Barcelonie. Ba, zanotowali w niej naprawdę przyzwoite występy. Robert Lewandowski został najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem. Zaliczył aż 42 trafienia, a łącznie przekroczył magiczną barierę stu goli w barwach tego klubu. Nie zawiódł też Wojciech Szczęsny, który specjalnie dla Katalończyków zawiesił sportową emeryturę i pomógł drużynie wywalczyć mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, a także Superpuchar kraju.

Hiszpanie nie mają wątpliwości. To ta postać wpłynęła pozytywnie na Szczęsnego i Lewandowskiego

Kto jest odpowiedzialny za tak znakomitą postawę Polaków? Oczywiście duża w tym zasługa samych zainteresowanych, którzy ciężko pracowali i poświęcali wiele, by z jak najlepszej strony pokazać się na murawie. "Mundo Deportivo" pisze o jeszcze jednym bohaterze, który miał ogromny wpływ na ich grę. To właśnie pod jego skrzydłami odżył chociażby Lewandowski. Mowa o... Hansim Flicku. Zdaniem dziennikarzy, wpłynął znacząco nie tylko na biało-czerwony duet, ale na jeszcze jedną osobę.

"Największą inspiracją, a właściwie osobą, która dodała pewności siebie golkiperowi, który był już na emeryturze (Szczęsny), 36-letniemu napastnikowi (Lewandowskiemu) i Brazylijczykowi (Raphinhi), który wydawało się, że odejdzie z drużyny po sezonie, jest bez najmniejszych wątpliwości Hansi Flick. Wydaje się szczęśliwy. (...) To naprawdę godny zaufania gentleman" - piszą dziennikarze. Zasugerowali, że szkoleniowiec był dla tych trzech piłkarzy niczym "talizman" i pomógł im wrócić na właściwe tory.

Ale nie tylko Lewandowski, Szczęsny i Raphinha imponowali w tym sezonie. "Mundo Deportivo" zauważa, że wiele i to pozytywnie mówiło się o piłkarzach, którzy mimo młodego wieku, zachowywali się na murawie nadwyraz dojrzale. Grali jak doświadczeni zawodnicy. "Wiele osób kwestionuje ich wiek. Dlaczego? To, co pokazują na murawie, to ogromna zdolność dostosowania się do profesjonalizmu, a także bezczelność, która nie przystoi do ich wieku. To również gra, której można zazdrościć weteranom" - czytamy.

Real zawiódł, Barcelona zaskoczyła

To wszystko sprawiło, że zdaniem dziennikarzy Barcelona stała się "idealnym mistrzem". I trudno się z tym nie zgodzić. Przez większość sezonu eksperci uznawali ją za jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą drużynę Europy. A przecież przed kampanią typowano, że to Real Madryt z Kylianem Mbappe na czele zgarnie wszystkie trofea. Tymczasem ekipa Carlo Ancelottiego nie wywalczyła nic, a Barcelona aż trzy tytuły.

Do pełni szczęścia zabrakło tylko Ligi Mistrzów. Katalończycy dotarli do półfinału, ale tam musieli uznać wyższość Interu Mediolan. W pierwszym meczu zremisowali 3:3, a w rewanżu ulegli 3:4. I to właśnie włoska drużyna powalczy o trofeum, a rywalem będzie Paris Saint-Germain.