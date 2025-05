Grubo. Tak Borek podsumował decyzję Lewandowskiego

Michał Probierz ogłosił powołania na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. W kadrze zabrakło Roberta Lewandowskiego, który dzień wcześniej ogłosił, że nie weźmie w nim udziału. "Drodzy kibice! Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem uznaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania" - napisał na Instagramie.

Mateusz Borek nie wytrzymał po ogłoszeniu Roberta Lewandowskiego

W czerwcu Biało-Czerwoni zagrają - zdaniem ekspertów - najważniejszy mecz tych eliminacji. Mowa tu o wyjazdowym starciu z Finlandią, która jest uważana za najgroźniejszego rywala w walce o drugie miejsce w tabeli, dające możliwość rywalizacji w barażach. Decyzja kapitana reprezentacji Polski spotkała się z ogromną krytyką Mateusza Borka.

- Jesteś kapitanem, bierzesz odpowiedzialność za drużynę. Mecz z Finlandią może być kluczowy w kontekście 2. miejsca. Dla mnie to o jeden most za daleko. Nie jestem w stanie tego zrozumieć - oświadczył na antenie Kanału Sportowego.

- Nie mówimy o braku przyjazdu "normalnego piłkarza", tylko kapitana reprezentacji Polski. Człowieka, który ma do zrobienia coś więcej niż strzelenie gola. Rozumiem historię z przeciążeniami, rozumiem, jak dużo grał w tym sezonie. Zadaję sobie tylko pytanie: jeśli jesteś zmęczony, a sezon w Barcelonie był rozstrzygnięty i czułeś, że stać cię na tylko jeden mecz, to jako kapitan reprezentacji, w kontekście być może kluczowego meczu eliminacji, marzysz o tym, by zagrać na swoim najważniejszym turnieju. Nie jestem w stanie tego do końca zrozumieć - kontynuował.

"Dla mnie to jest o jeden most za daleko"

Dziennikarz zwrócił również uwagę, że w meczu towarzyskim z Mołdawią swój ostatni mecz rozegra Kamil Grosicki, który w trakcie Euro 2024 ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. - Gramy ważne mecze, a z drużyną żegna się twój kumpel. Z Bilbao zagrał świetnie, wyglądał na świeżego, strzelił dwa gole, a mógł pewnie ze cztery. Dla mnie to jest o jeden most za daleko - podkreślił, cytowany przez kanalsportowy.pl.

– Gdyby Robert dwa lata temu powiedział: "Panowie, gram w meczach o punkty w eliminacjach mistrzostw świata, ale nie gram w Lidze Narodów". Jakoś bym to wówczas zrozumiał. Tego natomiast nie rozumiem - zakończył.