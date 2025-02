Nie do wiary, co zrobił Śląsk. Tak wygląda tabela ekstraklasy po 19. kolejce

Ponad miesiąc trwała przerwa zimowa w ekstraklasie. Zimę zakończyliśmy zaległym meczem Śląska Wrocław z Radomiakiem (1:2). Wrocławianie na pewno liczyli na to, że lepiej zaczną wiosnę, bo do tej pory uzbierali zaledwie 10 punktów.

Kolejny krok Śląska do I ligi. Legia oddala się od walki o mistrzostwo

Śląsk meczem z Piastem Gliwice kończył 19 kolejkę. I gospodarze nie tak wyobrażali sobie przebieg tego spotkania. Szybko przegrywali 0:2 - w dodatku druga bramka padła po kompromitującej wpadce Macenki i Leszczyńskiego. Do przerwy udało się zmniejszyć stratę, ale ostatecznie wrocławianie przegrali 1:3 i ich sytuacja w tabeli jest już bardzo trudna. Do bezpiecznej pozycji tracą aż dziewięć punktów.

Na początku rundy wiosennej wygląda na to, że w walkę o utrzymanie zaangażowanych będzie aż siedem drużyn z miejsc 12-18. Z tego grona w 19. kolejce najlepiej poszło Lechii, Puszczy oraz Koronie - każdy z tych zespołów dopisał sobie punkt, a piłkarze Lechii oraz Korony swoją grą dali nawet nadzieję, że wkrótce mogą opuścić strefę spadkową - choć szybciej szansę na to zyskają ci drudzy, bo kielczanie już teraz mają tyle samo punktów, co Zagłębie Lubin, wspomniana już Puszcza oraz Stal Mielec.

Na szczycie bez zmian - Lech Poznań wciąż zajmuje pierwsze miejsce, a wysoką wygraną z Widzewem (4:1) potwierdził mistrzowskie aspiracje. W walce o mistrzostwo będzie liczyć się również Jagiellonia, która nie dała żadnych szans Radomiakowi (5:0). Coraz trudniej wygląda sytuacja Legii Warszawa. Strata punktów z Koroną (1:1) nie przystoi drużynie, która chce zdobyć tytułu. Do Lecha Poznań podopieczni Goncalo Feio tracą już osiem punktów.

"Pogłoski o mojej śmierci były mocno przesadzone" - mogłaby powiedzieć Pogoń Szczecin. Szczecinianie oczywiście wciąż mają dużo problemów finansowo-organizacyjnych, ale w meczu z Zagłębiem Lubin (1:0) zagrali całkiem nieźle. Zwycięstwo pozwoliło im na uzyskanie kontaktu z Legią, Cracovią i Górnikiem - każda z tych drużyn tylko zremisowała. Szczecinianie do czwartej Legii tracą tylko trzy punkty.

Tabela ekstraklasy po 19. kolejce: