Oto co zrobił Flick po meczu FC Barcelony. Kibice od razu go osądzili

FC Barcelona udowodniła w niedzielę, że w tym sezonie będzie walczyła jeszcze o odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii. Piłkarze Hansiego Flicka nie mieli łatwego wyzwania przeciwko Deportivo Alaves, natomiast po golu Roberta Lewandowskiego w 61. minucie udało się zdobyć trzy punkty. Spory udział przy tym trafieniu miał Lamine Yamala, natomiast niemiecki szkoleniowiec dużo bardziej docenił jednego ze środkowych pomocników.

REKLAMA

Zobacz wideo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała BOGDANKĘ LUK Lublin. Rafał Szymura MVP spotkania

Fani nie mają wątpliwości. Oto ulubieniec Hansiego Flicka w FC Barcelonie

Gdy tylko ogłoszono, że Flick od początku sezonu będzie prowadził FC Barcelonę, nikt nie miał wątpliwości, że szczęśliwy z tego powodu będzie Robert Lewandowski. Trudno się dziwić, zwłaszcza że podczas wspólnej pracy w Bayernie Monachium nasz napastnik osiągnął najlepszą formę w karierze, a ponadto niemiecki klub mógł świętować zdobycie Ligi Mistrzów. Jak się okazuje, to nie reprezentant Polski jest aktualnie ulubieńcem trenera.

Tuż po zakończeniu spotkania z Alaves kamery uchwyciły moment, gdy zawodnicy opuszczali boisko. Przy linii czekał już na nich Flick, który podziękował im za poświęcenie, jakie włożyli w zdobycie kolejnych trzech punktów w lidze. Niemiec przybił piątkę z Ferminem Lopezem, Yamalem, Ericem Garcią, Pauem Cubarsim, Ferranem Torresem oraz Gerardem Martinem. Gdy obok niego znalazł się Pedri, można było zauważyć, że darzy go wyjątkową sympatią, gdyż po przybiciu piątki wymownie go przytulił. "Widać, kto jest ulubieńcem", "Kocha Pedriego tak bardzo", "Nie daj po sobie poznać, że Pedri jest Twoim faworytem", "nie da się nie kochać Pedriego" - napisali fani na portalu X.

"Zwykłą" piątkę Flick przybił również z Raphinhą, o którym jeszcze do niedawna mówiło się, że jest "pupilkiem" szkoleniowca, który zakochał się w nim "od pierwszego wejrzenia". "Flick nie do końca chciał kupić Nico Williamsa, bo w Raphinhi widział wszystko, czego oczekuje do gry ofensywnej na takim poziomie" - przekazał "Sport". "Flick twierdzi, że urzekła go energia piłkarza. Miłość między trenerem a zawodnikiem jest kompletna" - dodają.

W odróżnieniu od szkoleniowca ulubieńcem tamtejszych dziennikarzy po zwycięstwie z Alaves jest za to nie kto inny jak Robert Lewandowski. Dziennik "Marca" przyznał, że gol Polaka był "najjaśniejszym momentem popołudnia". Dodatkowo Lewandowski "pozostał wierny tradycji strzelania goli Baskom", a ostatecznie został oceniony na "siódemkę" w dziesięciopunktowej skali.

FC Barcelona rozegra kolejny mecz w La Liga 9 lutego, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Sevillą.