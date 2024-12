Doczekali się! Już niedługo "nowy" stadion w Ekstraklasie

Puszcza Niepołomice to jeden z najbardziej niespodziewanych zespołów, jakie pojawiły się w ostatnich latach w Ekstraklasie. Awansowali absolutnie sensacyjnie w sezonie 2022/23. Zajęli wówczas 5. miejsce w tabeli 1. Ligi, ale w barażach ograli na wyjazdach zarówno Wisłę Kraków (4:1), jak i po dogrywce Bruk-Bet Termalikę (3:2). Zespół trenera Tomasza Tułacza dokonał niemożliwego, jednak w momencie ich awansu stało się jasne, że jest jeszcze coś, co będzie niemożliwe. I tutaj dyspozycja boiskowa nie mogła nic zaradzić.

Budynki z lewej, budynki z prawej i... z każdej innej też. Puszcza bezdomna przez 1,5 roku

Chodzi o grę na własnym stadionie. Obiekt w Niepołomicach jest kameralny nawet jak na warunki pierwszoligowe, o Ekstraklasie nie mówiąc. Nie chodziło nawet o same trybuny, tylko o brak warunków do realizacji telewizyjnej. Niepołomicki stadion jest ze wszystkich stron gęsto zabudowany. Niektórzy okoliczni mieszkańcy mogą nawet oglądać mecze na żywo bez wychodzenia z domu (i patrzenia w telewizor). Przez to Ekstraklasa nie ma miejsca dla wozów transmisyjnych, a to dyskwalifikowało stadion Puszczy z użytkowania.

"Żubry" grają już swój drugi sezon po awansie, a domowe mecze rozgrywają na stadionie Cracovii. Wygląda jednak na to, że to w końcu będzie mogło się zmienić. Klub przez ostatnie miesiące intensywnie pracował nad modernizacją obiektu. Już w czerwcu dostosowanie stadionu do warunków transmisyjnych obiecywał nowy burmistrz Niepołomic Michał Hebda. I najpewniej uda mu się spełnić swe słowa.

Prezes Ekstraklasy potwierdza. Puszcza w końcu się doczeka?

Prezes Ekstraklasy Marcin Animucki w rozmowie z portalem WP SportoweFakty poinformował, że w Niepołomicach trwają intensywne prace, które najpewniej pozwolą na powrót Puszczy do prawdziwego domu już w rundzie wiosennej tego sezonu.

- Od początku wspieraliśmy Puszczę, by mogła grać na swoim stadionie. Klub wiedział, że po awansie musi dokonać poważnych inwestycji. Byliśmy niedawno w Niepołomicach, sprawdziliśmy wszelkie kwestie związane z możliwościami produkcyjnymi i, z tego, co wiem, Niepołomice powinny być przygotowane do rozgrywania meczów na swoim obiekcie od drugiego meczu domowego w rundzie wiosennej - powiedział Animucki.

Wychodzi zatem na to, że pierwszym zespołem, który zawita w ramach Ekstraklasy na stadion w Niepołomicach, będzie Motor Lublin. Beniaminek zagra z Puszczą w 23. kolejce w weekend 1-2 marca 2025 roku (Puszcza trzy z pierwszych czterech wiosennych meczów rozegra na wyjazdach).