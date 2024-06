Nowy stadion w Ekstraklasie! Polityk przejął władzę i obiecał

- Hipotetycznie rundę wiosenną przyszłego sezonu spędzimy w Niepołomicach i taką mamy nadzieję. Należy jednak podkreślić słowo hipotetycznie, bo uzależnione jest to od wielu czynników - mówił kilka tygodni temu prezes Puszczy Niepołomice Marek Bartoszek. Klub utrzymał się w ekstraklasie, ale wciąż nie posiada obiektu, który spełniałby wymogi najwyższej klasy rozgrywkowej. Miniony sezon piłkarze spędzili na stadionie Cracovii, ale już od stycznia 2025 roku stracą taką możliwość. Prezes Puszczy wskazywał, że na tym, gdzie w drugiej części rozgrywek będzie grała drużyna, może zaważyć nowy burmistrz. Tym został Michał Hebda i wlał nieco nadziei w serca kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska MEGAMOCNYM zespołem! Probierz już się odgraża

Nowy burmistrz Niepołomic z ambitnymi planami wobec stadionu Puszczy. "Niepołomice na to zasługują"

Polityk udzielił ostatnio wywiadu dla portalu bochnianin.pl, w którym poinformował o wielkich planach na kolejne kadencje. Jednym z nich jest budowa kompleksu sportowego, który spełniałby wymogi ekstraklasy. Dzięki temu drużyna z Niepołomic mogłaby w końcu gościć u siebie rywali z najwyższej klasy rozgrywkowej.

- W perspektywie dziesięciu lat planujemy budowę dużego kompleksu sportowego - poinformował Hebda i przekazał nieco więcej szczegółów. - Składałby się on z niewielkiego stadionu piłkarskiego oraz hali widowiskowo-sportowej, która pełniłaby również funkcję miejsca organizacji koncertów, festiwali i dużych wydarzeń. To ambitny projekt, który prawdopodobnie będzie realizowany w ciągu dwóch kadencji, ale myślę, że Niepołomice zasługują na taki obiekt - podkreślał.

Jak zaznaczył polityk, w tej kadencji nie uda mu rozpocząć realizacji tego celu, ale w kolejnych już tak. Chce, by obiekt został zlokalizowany na terenie strefy przemysłowej, poza centrum miasta, wzorem największych klubów na świecie.

- Żeby miało to sens, [stadion, przyp. red.] powinien być zlokalizowany przede wszystkim poza centrum miasta, podobnie jak w wielu miastach na zachodzie Europy. Przykłady można zobaczyć we Francji, gdzie stadion Paris Saint-Germain, czy we Włoszech, gdzie San Siro w Mediolanie, są zlokalizowane poza centrum miasta. Dzięki temu nie powodują one zatorów ruchu podczas różnych wydarzeń odbywających się na tych stadionach - podkreślał.

Gdzie zagra Puszcza w kolejnym sezonie?

To jednak plany w perspektywie kolejnych lat. Co jednak z drużyną w rundzie wiosennej sezonu 2024/25? Wtedy nie będzie już mogła rywalizować na terenie Cracovii. Okazuje się, że burmistrz zamierza pomóc w pracach na obecnym stadionie, by ten spełnił wymogi ekstraklasy.

- W tej kadencji nie przewiduję budowy nowego stadionu, raczej dostosowanie obecnego stadionu niewielkim kosztem do wymagań Ekstraklasy. (...) Pracujemy nad zapewnieniem dojazdu dla wozów transmisyjnych do stadionu. To jeden warunek postawiony przez Ekstraklasę, oprócz montażu kamer spełniających standardy Live Parku, operatora obsługującego Canal+. Mamy zgodę z PZPN-u, że w chwili obecnej nie ma konieczności zwiększania liczby miejsc siedzących na stadionie - dodawał.

Poprzedni sezon Puszcza zakończyła na 12. lokacie. Miała trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. W kolejnej edycji postara się nie tylko pozostać w ekstraklasie, ale i nawiązać walkę z drużynami ze środka tabeli.