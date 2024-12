Świątek złożyła życzenia świąteczne i się zaczęło. Jednoznaczne komentarze

Ostatnie miesiące dla Igi Świątek nie były udane. Na początku września po przegranym US Open zdecydowała się na przerwę i wróciła do gry dopiero po dwóch miesiącach. Wielu ekspertów twierdziło, że jest po prostu zmęczona, natomiast okazało się, że uzyskała pozytywny wynik w teście antydopingowym, a w jej organizmie znaleziono zakazany środek o nazwie trimetazydyna. Do gry wróciła dopiero podczas WTA Finals, ale spisała się tam przeciętnie i poległa już w fazie grupowej. Mało tego, straciła szansę na odzyskanie tytułu liderki światowego rankingu.

Iga Świątek złożyła życzenia świąteczne kibicom. Tak zareagowali

Nasza zawodniczka spędziła ostatnie dni w Abu Zabi, gdzie wspólnie z Aryną Sabalenką dbała o formę. Nie dość, że odbyły wspólną jednostkę na korcie, to trenowały razem szybkość oraz reakcję. "Trzymamy się wspólnie na palcach" - oznajmiła Białorusinka, nawiązując zapewne do niektórych ćwiczeń. Obie zawodniczki intensywnie przygotowują się już zatem do nadchodzących wyzwań.

Zanim do tego dojdzie, czekają nas jednak Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji Iga Świątek, która wylądowała niedawno w (gdzie za kilka dni zagra w United Cup), postanowiła złożyć życzenia wszystkim kibicom. "Wesołych Świąt" - napisała na Instagramie w języku polskim i angielskim, dołączając zdjęcie z dzieciństwa, na którym siedziała obok Świętego Mikołaja. Błyskawicznie fotografia obiegła sieć, a fani są wręcz zachwyceni.

"Młoda księżniczka", "Iguniu, samych wspaniałości", "mamy nadzieję, że w Australii również zjesz pierogi", "przesłodka", "cudowna", "najpiękniejsza", "można było cię zjeść" - stwierdzili w komentarzach. Krótko post skwitował też portal The Tennis Letter. "Zbyt urocze" - przekazano.

Niedługo później nasza zawodniczka dodała na relację zdjęcie z pięknej plaży, gdzie można zauważyć kilka budynków oraz falujący - prawdopodobnie - Ocean Spokojny. Gdyby tego było mało, to po chwili pochwaliła się również swoją budowlą. Chciała zapewne nawiązać do klimatu świąt i ulepiła bałwana. Zamiast śniegu użyła jednak piachu, natomiast na swoim miejscu pozostały marchewka (imitująca nos) oraz patyki (ręce).

Wielu fanów może teraz się zastanawiać, jak Iga Świątek spędzi święta? Menadżerka Daria Sugostowska zdradziła, że będzie właśnie w Australii. "Nie wiadomo dokładnie, co tenisistka zaplanowała na ten czas, jednak zapewne znajdzie chwilę na odpoczynek i spróbowanie świątecznych pyszności" - oznajmił "Przegląd Sportowy Onet".

23-latka powróci do rywalizacji już 30 grudnia, kiedy rozpocznie zmagania w United Cup. Jej pierwszą rywalką będzie Malene Helgo. Dwa dni później zmierzy się za to z Karoliną Muchovą. - To pierwszy turniej w sezonie, więc nie wiesz, jaki poziom tenisa zaprezentujesz. Na pewno potrzeba kilku dni, by zobaczyć, jak czuję się na korcie. Będą czekały nas ciężkie mecze, na United Cup nie ma łatwych spotkań - przyznała.