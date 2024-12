Prezes Pogoni złożył życzenia i właściwie potwierdził sprzedaż klubu!

Pogoń Szczecin może stać u progu zupełnie nowej ery w swojej historii. Tajemnicą poliszynela jest, że klub z Pomorza Zachodniego stał się obiektem zainteresowania Alexa Haditaghiego. To kanadyjski milioner pochodzenia irańskiego, który prowadzi biznesy m.in. w branży nieruchomości na terenie choćby Kanady, Grecji, Hiszpanii czy Turcji. Negocjacje wielokrotnie potwierdzał sam Haditaghi, czy to postami na Instagramie ze Szczecina, czy wypowiedziami dla polskich mediów.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawdziwa historia "Bestii z Hinterzarten". Odwiedziliśmy miasto Stefana Horngachera

Inwestor postawił twarde warunki. Jednak najpewniej akceptowalne

Sprawa ta miała wiele etapów. Kanadyjczyk najpierw otrzymał ofertę przejęcia około 30 proc. akcji klubu z możliwością kupna kolejnych w przyszłości. Jednak ta oferta została odrzucona, o czym poinformował sam Haditaghi w rozmowie z portalem goal.pl. Niedawno ten sam portal donosił, że dalsze negocjacje poszły znacznie do przodu. Nowy inwestor ma przejąć aż 90 proc. akcji klubu, co było jego warunkiem od samego początku. Udało się także najwyraźniej dogadać z kredytodawcami, u których w ostatnich latach Pogoń zaciągała pożyczki, by klub nie musiał od razu oddawać wszystkich należności, bo to znacznie utrudniłoby sprawę.

Interesujące życzenia świąteczne prezesa Pogoni. "Here we go" już wkrótce?

Papiery w tej sprawie nie zostały jeszcze podpisane, a jak informował Daniel Trzepacz z PogonSportNet, kolejne rozmowy po Świętach. Jednak nikt nie ma wątpliwości, że jest blisko. Zwłaszcza oceniając po życzeniach świątecznych, które złożył kibicom prezes Jarosław Mroczek. "Pozwólcie więc, że tą drogą życzy? Wam będę spełnienia marzeń, które przynajmniej w jednej sprawie mamy na pewno identyczne. Nadchodząca nieunikniona zmiana będzie bardzo temu sprzyjać" - czytamy.

To właśnie fragment o "nadchodzącej nieuniknionej zmianie" wywołał wśród kibiców ogromne poruszenie. Nie jest to oczywiście oficjalne potwierdzenie, ale jasny sygnał, że negocjacje w rzeczy samej mocno poszły do przodu i mają spore szanse zakończyć się powodzeniem. Jeżeli faktycznie tak się stanie, Pogoń może być jedną z najciekawszych drużyn w rundzie wiosennej.

Haditaghi zapowiadał bowiem, że przy osiągnięciu porozumienia już teraz, klub zimą ruszy po wzmocnienia składu, by walczyć o ligowe podium i Puchar Polski. "Portowcy" po rundzie jesiennej są na ósmym miejscu w tabeli ze stratą ośmiu punktów do trzeciego miejsca. W PP dotarli już co ćwierćfinału, w którym to zagrają u siebie z Piastem Gliwice.