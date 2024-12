Oficjalnie: Śląsk Wrocław ma nowego trenera! Co za prezent na święta

Saga ze znalezieniem trenera przez Śląsk Wrocław trwała od wielu tygodni, a wręcz miesięcy. Wicemistrzowie Polski w listopadzie rozstali się z Jackiem Magierą, bez wcześniejszego znalezienia następcy. Dokończenie rundy powierzono duetowi Michał Hetel (trener trzecioligowych rezerw) - Marcin Dymkowski (asystent Magiery). Decyzja ta okazała się opłakana w skutkach. Szybko okazało się, że obaj trenerzy są w poważnym konflikcie, a zespół prezentował się jeszcze gorzej.

Śląsk przebił dno i zdewastował pozycję negocjacyjną

Śląsk przegrał trzy piekielnie ważne mecze z rywalami w walce o utrzymanie (0:1 z Puszczą , 0:1 z Lechią i 1:2 z Radomiakiem), przez co na przerwę zimową udał się jako ostatni zespół tabeli ze stratą aż ośmiu punktów do bezpiecznej pozycji. Taki stan rzeczy bardzo utrudnił poszukiwania nowego szkoleniowca, bo objęcie tej funkcji wiązałoby się z ogromnym ryzykiem spadku w CV. Wrocławianom odmówiło aż sześciu szkoleniowców, w tym m.in. Tomasz Kaczmarek, Bartosch Gaul czy Waldemar Fornalik.

Gdy wydawało się, że WKS wejdzie w 2025 rok bez trenera, los postanowił wreszcie się zlitować. W Wigilię wicemistrzowie Polski najpierw opublikowali post na portalu X ze słynnym białym dymem (oznaczającym wybór nowego papieża), a niedługo później nadeszło oficjalne potwierdzenie. Nowym szkoleniowcem wicemistrzów Polski został Ante Simundza, łączony z objęciem tego stanowiska od kilku dni.

Utytułowany trener rusza z pomocą! Prosto ze Słowenii

To 53-letni słoweński szkoleniowiec, uchodzący za jednego z najlepszych w swoim kraju. Na koncie ma m.in. mistrzostwo Bułgarii 2021/2022 z Łudogorcem Razgrad (gdzie prowadził Jakuba Piotrowskiego) i aż trzy mistrzostwa Słowenii, raz z NS Mura (2020/21), a dwa razy z Mariborem (13/14 i 14/15). Zresztą sezon zaczynał właśnie jako szkoleniowiec Mariboru, ale rozstał się z klubem w październiku, niemal równo rok po zatrudnieniu. W tym czasie jego zespół rozegrał 47 spotkań, w których wykręcił średnią 1,85 pkt na mecz.

Przed Simundzą wyjątkowo trudne zadanie i to nie tylko z uwagi na koszmar w tabeli. Śląsk jesienią często wyglądał fatalnie pod kątem moralnym, więc przebudowa musi być absolutna. Zacząć się w głowach piłkarzy. Słoweniec podpisał kontrakt do końca bieżącego sezonu, czyli do czerwca 2025 roku. Ewentualne kontynuowanie współpracy najpewniej zależeć będzie od tego, czy WKS utrzyma się w Ekstraklasie.

- Oczywiście zdaję sobie sprawę z powagi tego wyzwania, niemniej wierzę, że jesteśmy w stanie znacznie poprawić wyniki i utrzymać się w tabeli. W innym przypadku nie przystałbym na tę ofertę. Przed nami naprawdę trudne miesiące, ale uważam, że ciężką pracą, zaangażowaniem i motywacją możemy osiągnąć założone cele - powiedział w rozmowie z klubową stroną Ante Simundza.