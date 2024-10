Co za skandal przed meczem Lechia - Legia. "Nie potrzebujemy waszej łaski"

Kilka dni temu Paolo Urfer - prezes Lechii - oraz Kevin Blackwell - dyrektor techniczny klubu - tłumaczyli się na spotkaniu z kibicami z sytuacji, w jakiej znajduje się Lechia. A jest się z czego tłumaczyć. Panuje chaos. Problemów nie da się też zasłonić - chociaż tymczasowo - formą sportową. Gdańszczanie znajdują się w strefie spadkowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Chaos w Lechii Gdańsk. Mecz z Legią w cieniu ogromnych problemów

Lechia wciąż nie znalazła żadnego dużego sponsora. Klub regularnie ma problemy z płaceniem pensji zawodnikom, a nawet zwykłym pracownikom, którzy przecież nie zarabiają wielkich kwot. Wypchnięty z Lechii został Luis Fernandez, który przecież miał być największą gwiazdą zespołu. W trakcie przerwy reprezentacyjnej klub wypuścił komunikat, w którym "wsparł" trenera. Można w nim było przeczytać, że zarząd nie rozumie niektórych złych decyzji Szymona Grabowskiego. Szkoleniowcowi zarzucono też, że czasem brakowało "opieki trenerskiej jako takiej"!

W tej atmosferze gdańszczanie szykują się do meczu z Legią. Meczu, na którym nie uda się wypełnić stadionu, bo klub wystawił na sprzedaż jedynie 25 000 biletów. To spotkanie jest dla Lechii bardzo istotne, jeżeli wygra, to opuści strefę spadkową.

Kolejny kłopot Lechii Gdańsk. Oburzone legendy wydały oświadczenie

A to nie koniec serii negatywnych wiadomości związanych z Lechią. Teraz na klub obraziły się... jego legendy. W trójmiejskich mediach można przeczytać list otwarty, w którym zwracają się do zarządzających klubem. Poszło o zmianę miejsc na stadionie. Z trybuny "VIP" byli zawodnicy mieli przenieść się na tzw. trybunę czerwoną.

"Otrzymany mail dotyczący przeniesienia naszych miejsc z VIP brązowego na trybunę czerwoną na mecz z Legią W-wa uświadomił nam, że warto podjąć decyzję, która ułatwi Panom zadanie. A chodzi o około 15 biletów. Nie potrzebujemy Waszej łaski, stać nas na zakup biletów, ale nie przypisujcie sobie naszych zasług, jakie osiągnęliśmy, reprezentując LECHIĘ GDAŃSK. Nieskromnie przypominamy Panom z zarządu, oraz Rady Nadzorczej, że to My również tworzyliśmy historię Klubu i to o naszych meczach, w których uczestniczyliśmy, napisano książki, a mecz z Juventusem Turyn wybrano wydarzaniem sportowym XX wieku. To My byliśmy i jesteśmy bohaterami kibiców. Mamy swoje miejsca w Alei Gwiazd w naszym domu na Traugutta 29" - czytamy w liście opublikowanym przez "Dziennik Bałtycki".

"Natomiast Panowie tą decyzją pozbawili nas i naszych rodzin miejsc przy wspólnym stole. Jesteśmy szanowani i zapraszani na mecze, w których reprezentujemy LECHIĘ GDAŃSK. Pamiętajcie Panowie, kto nie szanuje przeszłości i Historii Klubu, nie zasługuje na nasz szacunek. Macie do czynienia z ludźmi mającymi swoją godność, bo to My jesteśmy prawdziwymi Lechistami od zawsze i tworzymy Biało-Zieloną Rodzinę" - dodano. Pod listem podpisano się inicjałami "J.J, J.G, L.K, J.G, A.M, F.W.".

Poprosiliśmy o komentarz do tej sprawy rzecznika Lechii Gdańsk Piotra Gadzinowskiego. Przekazano nam, że klub wyjaśnia tę sprawę wewnętrznie, ale odpowiedź na nasze pytania otrzymamy najwcześniej dopiero po meczu z Legią Warszawa.

Mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa odbędzie się w piątek 18 października o 20:30. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.