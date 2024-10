Anglicy zachwyceni Podolskim. Ale zaliczyli wpadkę. Górnik: Zapraszamy

Lukas Podolski zapowiadał, że jest możliwe, że to jego ostatni sezon w profesjonalnej piłce. W zeszłym tygodniu zorganizował spotkanie Górnika z 1. FC Koeln - klubem, w którym się wychował i wybił się na europejski rynek. Na meczu pojawili się m.in. Manuel Neuer, Per Mertesacker, Roman Widenfeller, Joachim Loew i Hansi Flick. Anglicy potraktowali spotkanie jako mecz na ostateczne zakończenie kariery przez Podolskiego.

Wpadka Anglików ws. Podolskiego. Górnik prostuje

Anglicy dobrze wspominają Lukasa Podolskiego z czasów gry w Arsenalu, w którym występował od lipca 2012 r. do stycznia 2015 r. Doceniają jego klasę, profesjonalizm i osiągnięcia - nie tylko w barwach "Kanonierów", ale przez całą piłkarską karierę. Chwalą też to, co robi poza boiskiem.

"Daily Mail" dotarło do posta Podolskiego z Kopalni Węgla Kamiennego Bielszowice. Tabloid uznał, że naprawdę trudno było rozpoznać piłkarza w górniczym stroju.

"W środę Lukas Podolski pokazał fanom, że ostatnio nie próżnuje, publikując wpis z kopalni w Bielszowicach. Być może kask, żółte buty i pasująca do niego kurtka zmyliły kibiców, ale napastnika trudno było rozpoznać" - opisano.

W mediach społecznościowych Daily Mail popełnił wpadkę, uznając, że Podolski zawiesił już buty na kołku. "Były gwiazdor Arsenalu wyglądał nie do poznania po zjeździe do kopalni węgla – zaledwie kilka dni po tym, jak ze łzami w oczach pożegnał się z piłką nożną" - stwierdzono na Twitterze.

Podolski jest wciąż aktywnym piłkarzem, co musiał przypomnieć Górnik Zabrze. "Żeby było jasne - to było piłkarskie pożegnanie Lukasa Podolskiego z Kolonią. Nadal gra w Górniku Zabrze i radzi sobie świetnie. Ci, którzy nie wierzą, są zaproszeni do Zabrza na mecz" - skomentowano w odpowiedzi pod postem dziennika.

W tekście tabloidu na stronie pojawiła się odpowiednia poprawka. "39-latek, który w zeszłym tygodniu ze łzami w oczach pożegnał się z niemieckim klubem Koeln, swoim klubem z dzieciństwa, nadal gra w polskim klubie Górnik Zabrze" - czytamy.

Anglicy chwalą także Podolskiego, że ma pomysł na życie poza piłką nożną. "Stworzył własne imperium biznesowe w branży kebabów, obejmujące ponad 30 restauracji i dysponujące majątkiem netto o wartości około 180 milionów funtów" - zaznaczono.

Lukas Podolski ma ważny kontrakt z Górnikiem Zabrze do końca tego sezonu.