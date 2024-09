Miał być gwiazdą Lechii, a okazał się niewypałem. Umowa rozwiązana i to w taki dzień!

To miał być wielki transferowy hit, a tymczasem wyszła jedna wielka transferowa klapa. Luis Fernandez nie zbawił Lechii Gdańsk, która bez jego pomocy awansowała do Ekstraklasy. Zawodnik przez lwią część zeszłego sezonu się leczył. W tych rozgrywkach nie rozegrał ani jednej minuty i jeśli wierzyć doniesieniom medialnym już nie zagra. Rozwiązał kontrakt i to w swoje 31. urodziny.

