Tak Polacy reagują na decyzję ws. Feio. Wymownie

Od wielu dni trwała debata, czy Goncalo Feio pozostanie na stanowisku trenera Legii Warszawa. Sprawa wyjaśniła się 10 października, kiedy to klub opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. "W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi sztabu szkoleniowego Legii Warszawa informujemy, że trener Goncalo Feio kontynuuje pracę z zespołem" - napisano.

- Jestem w stałym kontakcie z trenerem, wspólnie analizujemy sytuację i wdrażamy rozwiązania, które mają pozwolić na szybką poprawę. Naszym celem jest walka o mistrzostwo i wierzę, że kontynuowanie współpracy z trenerem Goncalo Feio pozwoli nam ten cel osiągnąć - dodał dyrektor sportowy Jacek Zieliński. Legia poinformowała również, że bliższą współpracę z Zielińskim zawiąże Marcin Herra.

Ostre reakcje po decyzji Legii Warszawa w sprawie Goncalo Feio. Obrywa się Jackowi Zielińskiemu

Po oświadczeniu klubu ze stolicy nie brakuje komentarzy w mediach społecznościowych. O dziwo większość z nich nie dotyczy samej decyzji o pozostawieniu Feio, a dyrektora sportowego i jego działań. "Lechia Gdańsk wydała w tym tygodniu kuriozalne oświadczenie, a Legia najwyraźniej chciała się do tego zbliżyć. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to poprawić grę zespołu i zapewnić lepsze punktowanie" - napisał Bartłomiej Jędrzejak z "Futbolowej Rebelii".

"- Ej, zróbmy coś, bo nie idzie. - Ale co? - No w sumie nie wiem, cokokwiek. - No dobra. Chyba tak wyglądała dyskusja nad tymi "zmianami". Ależ się Legia zapędziła w kozi róg" - zażartował Maciej Łuczak z Meczyków.

A jak na sprawę reagują kibice? Wystarczy wejść w sekcję komentarzy pod oficjalnym komunikatem Legii. Opinie są bardzo podzielone. "Feio jeszcze można zostawić, ale Zieliński to powinien już polecieć" - głosi jeden z pierwszych komentujących. "Pozorne ruchy, które tak naprawdę nic nie wnoszą" - komentują kibice.

"Czyli kolejny rok bez mistrzostwa. Kolejny też" - czytamy dalej. "Jedynym oświadczeniem powinno być podanie się do dymisji tego nieudacznika" - pisze kolejny internauta, sugerując, że Zieliński powinien odejść z klubu. "Jest pan legendą Legii, ale odrobina honoru jest wymagana. Odejdź i się nie kompromituj" - zwraca się do Zielińskiego kolejny kibic.

"Pozostawienie Feio to słuszna decyzja", "Feio musi zostać", a także "Każdy mecz Feio, to mecz o życie" to opinie o kontynuowaniu pracy przez portugalskiego szkoleniowca.

Po przerwie reprezentacyjnej Legia Warszawa zagra z Lechią Gdańsk (18.10) na wyjeździe. Na ten moment drużyna Goncalo Feio ma na koncie 16 punktów i zajmuje szóste miejsce w ekstraklasie. Do liderującego Lecha Poznań traci dziewięć "oczek".