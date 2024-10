Koniec plotek ws. Goncalo Feio! Legia ogłasza

Goncalo Feio w ostatnich godzinach nie mógł być pewny o swoją pozycję na stanowisku trenera Legii Warszawa. Po licznych spekulacjach na temat jego zwolnienia pojawiły się kolejne problemy. Portugalczykowi postawiono m.in. prokuratorskie zarzuty, co negatywnie odbija się na wizerunku klubu. W końcu stołeczna drużyna postanowiła odnieść się do zamieszania. Wydała oświadczenie, w którym ogłosiła, co dalej z przyszłością szkoleniowca.

