Sensacyjny powrót do Zagłębia Lubin? Nowa rola reprezentanta Polski

W niedzielę Zagłębie Lubin przegrało na wyjeździe z Rakowem Częstochowa aż 1:5. To sprawiło, że drużyna Waldemara Fornalika znalazła się w strefie spadkowej z zaledwie ośmioma punktami wywalczonymi w dziewięciu kolejkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto zalana hala sportowa w Prudniku

W tym sezonie Zagłębie wygrało raptem dwa mecze. Fatalne wyniki sprawiły, że w klubie postanowiono działać. W poniedziałek lubinianie poinformowali o zwolnieniu Fornalika. To mimo wszystko informacja zaskakująca, bo jeszcze niedawno klub przedłużył umowę z doświadczonym trenerem.

"Zagłębie Lubin S.A. informuje, iż trener pierwszego zespołu KGHM Zagłębia Lubin Waldemar Fornalik od dziś nie będzie już pełnił powierzonej mu funkcji. Życzymy powodzenia w dalszej karierze" - przekazano w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych.

Na tym jednak nie skończyły się zmiany w Zagłębiu. Klub poinformował też, że razem z trenerem pracę stracił dyrektor sportowy Piotr Burlikowski, który odpowiadał za transfery przeprowadzone przez Zagłębie w ostatnich okienkach.

Kto zastąpi Fornalika i Burlikowskiego? Tego na razie nie wiadomo. Pojawiły się już jednak pierwsze plotki w tej sprawie. Jak przekazał portal goal.pl, do pracy w Lubinie szykuje się były reprezentant Polski, Mariusz Lewandowski.

Sensacyjny powrót Lewandowskiego do Lubina?

Dla 45-latka byłaby to kolejna przygoda w Lubinie. Urodzony w Legnicy Lewandowski jest wychowankiem Zagłębia i to w jego barwach debiutował w ekstraklasie w marcu 1997 r. Były reprezentant Polski wrócił do Lubina w listopadzie 2017 r., przejmując drużynę po Piotrze Stokowcu.

W roli szkoleniowca Lewandowski pracował w Zagłębiu do października 2018 r. Co ciekawe, gdyby 45-latek wrócił teraz do Lubina, nie zająłby miejsca Fornalika, a Burlikowskiego, zostając dyrektorem sportowym klubu.

"Źródła donoszą, że Lewandowski sam widziałby się w roli dyrektora sportowego. Samo Zagłębie sondowało też sprowadzenie do siebie dyrektora sportowego obecnie pracującego w jednym z klubów Ekstraklasy" - czytamy na goal.pl.

I dalej: "Ponoć szanse Lewandowskiego na powrót do Lubina stoją dość wysoko, natomiast sytuacja w Zagłębiu jest dość dynamiczna. Inną rozważaną przez lubinian opcją jest Krzysztof Paluszek. On z kolei w Lubinie pracował jako dyrektor akademii w latach 2015-2019, wcześniej był dyrektorem sportowym Śląska Wrocław".

Po zakończeniu pracy w Zagłębiu Lewandowski dwukrotnie był trenerem Bruk-Betu Termaliki Nieciecza oraz prowadził Radomiaka Radom. 45-latek od marca pozostaje bezrobotny.