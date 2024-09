Koszmar Jeleny Rybakiny. Wydała oficjalne oświadczenie

Jelena Rybakina (4. WTA) miała znakomite pierwsze pół roku w tym sezonie. Reprezentantka Kazachstanu wygrała w turniejach w Brisbane, Abu Dabi i Stuttgarcie i była w finałach w Dausze oraz Miami. Oprócz tego w lipcu dotarła do półfinału Wimbledonu, gdzie przegrała z późniejszą zwyciężczynią imprezy - Czeszką Barborą Krejcikovą (10. WTA) 6:3, 3:6, 4:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Koszmar Jeleny Rybakiny trwa. Wydała oficjalne oświadczenie

Ostatnie dwa miesiące są jednak fatalne dla Jeleny Rybakiny. 25-letnia tenisistka z powodu choroby (ostre zapalenie oskrzeli) nie zagrała w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a potem w turnieju WTA 1000 w Toronto.

Wróciła do gry w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, ale przegrała już w pierwszej rundzie z Kanadyjką Leylah Fernandez (22. WTA) 6:3, 6:7, 4:6. W US Open wygrała swój pierwszy mecz, ale na starcie w drugiej rundzie z powodów problemów zdrowotnych już nie wyszła na kort. Od tego czasu Kazaszka nie pojawiła się w żadnym turnieju. Nie grała w Seulu, a w niedzielę poinformowała, że nie wystąpi również w Pekinie.

To jednak nie koniec jej absencji. Rybakina właśnie zdecydowała się, że nie będzie mogła wystąpić też w kolejnej imprezie WTA 1000 - w Wuhan. Tenisistka wciąż leczy uraz pleców.

- Z powodu trwającej kontuzji pleców, z przykrością muszę się wycofać z nadchodzących turniejów azjatyckich. Podczas gdy ciężko pracowałam nad powrotem do zdrowia, mój zespół medyczny i ja zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie teraz postawić na pierwszym miejscu na moje zdrowie. To był trudny rok i jestem wdzięczna za wsparcie ze strony organizatorów turniejów i wszystkich fanów. Mój zespół i ja będziemy pracować nad tym, by wrócić na kort przed finałem sezonu - poinformowała Rybakina w oświadczeniu.

Kazaszka w swojej karierze wygrała jeden turniej wielkoszlemowy (Wimbledon 2022) oraz osiem turniejów rangi WTA. W tym sezonie ma bilans: 41 zwycięstw i 11 porażek.