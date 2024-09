Najnowsze informacje ws. ter Stegena. Niemiec błyskawicznie podjął decyzję

FC Barcelona nie zatrzymuje się w La Liga. W niedzielę drużyna Hansiego Flicka rozbiła na wyjeździe Villarreal 5:1 i z kompletem punktów prowadzi w ligowej tabeli. Ale mimo efektownego zwycięstwa po spotkaniu wielkiej radości w zespole nie było.

Wszystko przez bardzo poważną kontuzję Marca-Andre ter Stegena. W doliczonym czasie pierwszej połowy niemiecki bramkarz wyszedł do interwencji, ale upadając źle postawił prawą nogę. Ta wygięła się nienaturalnie, a ter Stegen padł na boisko i zaczął zwijać się z bólu.

Zawodnik został zniesiony na noszach, a już pierwsze doniesienia informowały o tym, że kontuzja jest bardzo poważna. W poniedziałek klub potwierdził plotki. "Badania potwierdziły całkowite zerwanie ścięgna rzepki w prawym kolanie. W poniedziałek po południu zawodnik zostanie poddany zabiegowi chirurgicznemu, a po jego zakończeniu opublikowane zostaną nowe informacje" - przekazano.

Ter Stegen liczy na powrót w tym sezonie

Hiszpańskie media poinformowały, że przerwa w grze ter Stegena potrwa od sześciu do dziewięciu miesięcy. W najgorszym wypadku Niemiec nie zagra już w tym sezonie. Dlatego też tamtejsi dziennikarze rozpoczęli spekulacje na temat nieplanowanego transferu Barcelony. Wśród potencjalnych następców ter Stegena wymieniali m.in. Wojciecha Szczęsnego czy Keylora Navasa.

Wszystko to jednak nie oznacza, że ter Stegen na pewno nie zagra w tym sezonie. Kataloński "Sport" przekazał nowe informacje w tej sprawie. Z nich dowiadujemy się, że Niemiec ma nadzieję, że w tych rozgrywkach jeszcze pojawi się na boisku, a inspirację czerpie z największego rywala: Realu Madryt.

"Sport" poinformował, że ter Stegen mocno naciskał na to, by operacja odbyła się możliwie jak najszybciej. Niemiec nie chciał stracić choćby jednego dnia na czekaniu. Wszystko po to, by jak najszybciej dojść do zdrowia i jak najszybciej rozpocząć rehabilitację.

Niemiec ma inspirować się tym, co przed rokiem spotkało Thibauta Courtoisa. Bramkarz Realu na początku poprzedniego sezonu zerwał więzadło krzyżowe i Hiszpanie wieszczyli, że na pewno nie zagra do końca sezonu. Tymczasem Belg, mimo kolejnych problemów, wrócił do gry na początku maja.

Courtois zagrał w czterech ligowych spotkaniach, które przygotowały go do występu w finale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund (2:0). I na to samo liczy ter Stegen. Na maj 2025 r. zaplanowano pięć kolejek ligowych. Barcelona zagra w nich kolejno z Valladolid, Realem Madryt, Espanyolem, Villarrealem i Athletikiem Bilbao.

To nie tylko mecze, które mogą decydować o mistrzostwie Hiszpanii, ale też spotkania prestiżowe. Poza tym w końcówce kwietnia i maju przyszłego roku odbędą się półfinały i finał Ligi Mistrzów, które również są dla ter Stegena motywacją. "Sport" podkreślił jednocześnie, że ani zawodnik, ani klub nie będą na siłę przyspieszali powrotu na boisko.