Wielki polski talent ma nowy klub. Zostaje w Ekstraklasie

Z końcem poprzedniego sezonu Legia Warszawa straciła Filipa Rejczyka. Utalentowany pomocnik nie przyjął oferty nowego kontraktu, choć Legia była gotowa mu zapłacić ogromne pieniądze. Po kilkunastu dniach wyjaśniła się jego przyszłość. Rejczyk pozostanie w Ekstraklasie i będzie miał szansę powalczyć o awans do fazy grupowej europejskich pucharów. "To odpowiednie miejsce do rozwoju" - stwierdził Rejczyk, cytowany w oficjalnym komunikacie.

3 Screenshot: https://www.youtube.com/watch?v=Jq9gBKw0q64&ab_channel=ScoutooballScout Otwórz galerię Na Gazeta.pl