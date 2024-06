Reprezentant Polski gra na Euro, a tu takie wieści. Włosi donoszą

Latem zeszłego roku Bartosz Bereszyński został wypożyczony z Sampdorii do Empoli. W ubiegłym sezonie obrońca nie zawsze był zawodnikiem wyjściowego składu, ale rozegrał łącznie 27 meczów, w których zaliczył jedną asystę. Jego drużyna utrzymała się w Serie A, kończąc rozgrywki na 17. miejscu. Dokonała tego w końcowych fragmentach ostatniej kolejki.

Bartosz Bereszyński może pozostać w Serie A. Chce go były trener

Polak po zakończeniu sezonu wrócił do Sampdorii, która nie zdołała awansować do elity i kolejny sezon spędzi w Serie B. Bereszyński może jednak pozostać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Jak informuje "Il Secolo XIX", zawodnik może przenieść się do Cagliari, które zajęło 16. miejsce w zeszłym sezonie.

Zdaniem dziennikarzy na transfer Polaka ma naciskać Davide Nicola. Włoski szkoleniowiec współpracował z nim przez ostatnie sześć miesięcy w Empoli. Bereszyński pod jego wodzą mógł liczyć na pewne miejsce w składzie i teraz trener chciałby ponownie widzieć go w drużynie. Nicola nadal jednak związany jest z Empoli, ale włoskie media twierdzą, że lada moment ma przenieść się właśnie do Cagliari. Obecnie nie znamy dalszych szczegółów w sprawie potencjalnego transferu Bereszyńskiego, którego umowa z Sampdorią wygasa w 2025 roku.

Teraz obrońca skupia się jednak na grze w narodowych barwach. Bereszyński jest częścią kadry reprezentacji Polski, która bierze udział w mistrzostwach Europy. I rozegrał kilkanaście minut w przegranym 1:2 spotkaniu z Holandią. Ekipę prowadzoną przez Michała Probierza czekają jeszcze mecze z Austrią (piątek o godzinie 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o godzinie 18:00).