Wieczysta odpaliła bombę! Hit transferowy z Ekstraklasy

Wieczysta Kraków przygotowuje się do startu w II lidze. Po wywalczeniu awansu klub Wojciecha Kwietnia pożegnał aż dwudziestu zawodników, m.in. Thibaulta Moulina, Macieja Jankowskiego, Michała Maka, Patryka Misaka, Sasę Zivca czy Jakuba Bąka. To oczywiście oznacza, że Wieczysta szykuje wiele transferów przychodzących, a niejeden z nich może wstrząsnąć polską ligową piłką.

Do tej pory nowymi piłkarzami Wieczystej zostali Daniel Mikołajewski z Rakowa Częstochowa, Oskar Mielcarz ze Śląska Wrocław i Hiszpan Dani Sandoval z trzecioligowego AD Merida. W poniedziałek drugoligowiec ogłosił swój czwarty transfer. I to nie byle jaki.

Lisandro Semedo piłkarzem Wieczystej Kraków. Drugoligowiec przebił ofertę Radomiaka

Wieczysta Kraków pozyskała podstawowego piłkarza Radomiaka Radom w zeszłym sezonie - Lisandro Semedo. 28-letni skrzydłowy, który jest reprezentantem Republiki Zielonego Przylądka, podpisał z drugoligowym klubem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

W zeszłym sezonie Semedo rozegrał 31 meczów w barwach Radomiaka, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. W Radomiu występował przez dwa lata, a jego łączny bilans w zespole "Zielonych" to 66 występów w meczach oficjalnych, siedem goli oraz pięć asyst.

Co ciekawe, Radomiak chciał przedłużyć wygasający kontrakt z Semedo, ale jego propozycja została przebita przez Wieczystą, która wygrała rywalizację o 28-latka także z cypryjskim AEL Limassol.

Jak informuje portal Weszło, to niejedyny piłkarz Radomiaka, który ma latem zasilić Wieczystą Kraków. Krakowski klub planuje wykupić za kilkaset tysięcy złotych wypożyczonego w zeszłym sezonie do Ruchu Chorzów napastnika Michała Feliksa. Krakowianie chcieli też pozyskać doświadczonego lewego obrońcę Radomiaka Dawida Abramowicza, ale ten odrzucił propozycję odejścia do II ligi.