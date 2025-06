Co za koniec w Madrycie! Polacy lepsi od mistrzów olimpijskich! Rekord!

Cztery lata temu na igrzyskach olimpijskich w Tokio polska sztafeta mieszana sprawiła sensację, zdobywając złoto. Teraz na zakończenie Drużynowych Mistrzostw Europy w Madrycie nasza ekipa wygrała, pokonując między innymi mistrzów olimpijskich sprzed roku, z Paryża.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Święty-Ersetic halową mistrzynią Polski. "Chcę osiągać jak najwięcej"

Oczywiście trzeba podkreślić, że Holandia pobiegła bez swych największych gwiazd – Femke Bol i Lieke Klaver. Widocznie w ich zespole uznano, że nie ma sensu męczyć zawodniczek, skoro i tak reprezentacja nie ma już szans na medal. Przed ostatnią, 37. konkurencją DME Holendrzy tracili aż 13,5 pkt do trzecich Niemców i 16 pkt do drugich Polaków. A do zdobycia pozostawało już tylko maksymalnie 16 punktów.

Klasyfikacja DME Madryt 2025 przed ostatnią konkurencją screen z TVP Sport

Dla nas pięknym akcentem na koniec udanej imprezy jest fakt, że te 16 punktów zgarnęła Polska.

Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Daniel Sołtysiak i Natalia Bukowiecka pobiegli znakomicie. Po pierwszej zmianie Święty-Ersetic była trzecia-czwarta, ale wyprowadziła nas na drugie miejsce. Najmniej znany z tego grona Sołtysiak oddał pałeczkę Bukowieckiej na trzecim miejscu. A największa gwiazda naszej sztafety dogoniła i przegoniła zarówno Włoszkę, jak i Brytyjkę. Ostatnia prosta była popisem naszej brązowej medalistki ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich na 400 metrów. Czasem 3:09,43 s Polska pobiła rekord kraju (ten z tokijskich igrzysk) i ustanowiła rekord Drużynowych Mistrzostw Europy.

A Bukowiecka (z domu Kaczmarek) wręcz zdeklasowała resztę stawki, co pokazują międzyczasy.

Polska spisała się na medal!

Wygrana sztafety mieszanej była drugim polskim triumfem w całej imprezie. Wcześniej najlepsza była Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Siłą naszej kadry były równe, dobre starty niemal wszystkich. Jedyną wpadkę zaliczył Paweł Fajdek, który nie zanotował żadnego wyniku w rzucie młotem i nie zdobył ani jednego punktu dla Polski. Na pochwały zasługuje wielu debiutantów w naszej kadrze. Do Madrytu zabraliśmy sporo młodych zawodników, a ci pokazali, że przyszłość może należeć do nich.

Srebro z Madrytu jest siódmym medalem Polski w historii Drużynowych Mistrzostw Europy. W imprezie rozgrywanej od 2009 roku mieliśmy wcześniej dwa medale złote, dwa srebrne i dwa brązowe.