Dwaj grupowi rywale reprezentacji Polski zmierzyli się przed mistrzostwami Europy z Kanadą. Kilka dni temu reprezentacja Holandii wygrała swój mecz z tą drużyną aż 4:0. Gorzej w starciu z Kanadyjczykami poradzili sobie Francuzi, którzy jedynie zremisowali 0:0. A mogli nawet przegrać!

Francja faworytem. Lewandowski zachwalany. Trezeguet nie przekreśla szans Polaków

Nie można jednak do tego sparingu przywiązywać zbyt dużej wagi. Reprezentacja Francji będzie nie tylko zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca w grupie, ale również do końcowego triumfu w Niemczech. Szanse Biało-Czerwonych na wywalczenie przynajmniej punktu wydają się minimalne. David Trezeguet - 71-krotny reprezentant Francji, były piłkarz m.in. Juventusu - uważa jednak, że Polacy mogą wyjść z grupy.

- Mecz z Francją będzie dla Polski trzecim w fazie grupowej. Musicie zobaczyć, jak wasz zespół zagra w pierwszych dwóch spotkaniach. Na pewno Polska ma dobrą drużynę. Może wyjść z grupy i awansować do kolejnej fazy turnieju. Jeżeli chodzi o mecz z Francją, to nasza reprezentacja nie ma prawie żadnych słabych punktów... Polska wyjdzie niezwykle zmotywowana na ten mecz. Francja też będzie musiała wygrać, aby zająć jak najlepsze miejsce w grupie. Na pewno Polska będzie walczyć o jak najlepszy wynik, bo w takim spotkaniu nie ma nic do stracenia - mówił w rozmowie z TVP Sport.

Kluczem do dobrego występu Biało-Czerwonych na mistrzostwach Europy na pewno będzie forma Roberta Lewandowskiego. Choć w kadrze w ostatnim czasie zdarzały się napastnikowi Barcelony słabsze mecze, to Trezeguet wciąż uważa go za świetnego piłkarza.

- Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie. To niezwykły zawodnik. Mimo swojego wieku cały czas jest jednym z najlepszych zawodników ligi hiszpańskiej. Jest jednym z najstarszych graczy, który cały czas utrzymuje się na topowym poziomie - zaznaczył.

Trezeguet wspiera Szczęsnego i Milika. "Mam nadzieję, że zostaną w klubie"

Były reprezentant Francji odniósł się też do ostatnich plotek dotyczących reprezentantów Polski grających w Juventusie. Wojciech Szczęsny jest łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej. Bramkarz miałby zarobić w Al-Nassr ponad 20 milionów euro za sezon. Za to Arkadiusz Milik w ostatnim meczu z Ukrainą (3:1) doznał kolejnej poważnej kontuzji. Włoskie media informują, że klub już szuka alternatyw na pozycji napastnika. Zdaniem Trezegueta obaj Polacy powinni zostać w klubie, którego barwy on sam reprezentował przez 10 lat.

- Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik to ważni gracze dla Juventusu. Dają wiele temu zespołowi. Mam nadzieję, że zostaną w klubie na długo. Ich umiejętności są bardzo pomocne drużynie - stwierdził.

Były reprezentant Francji wierzy w kadrę "Les Bleus". - Francja jest moim faworytem Euro 2024, bo to najbardziej kompletny zespół, najsilniejszy kadrowo. W naszym kraju tylko zwycięstwo w tym turnieju będzie traktowane jako sukces - zaznaczył.

Mecz Polska - Francja będzie ostatnim spotkaniem Biało-Czerwonych w fazie grupowej. Do tej rywalizacji dojdzie we wtorek 25 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie w Dortmundzie.