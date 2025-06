Tak Gauff zareagowała na przeprosiny Sabalenki. Jasny przekaz

- Nie zabolało mnie to, ponieważ wiem, jak to jest. Panowały wtedy okropne warunki. Nie sądzę, żebym grała dobrze, więc zrozumiałam, co miała na myśli - powiedziała Coco Gauff na konferencji prasowej przed startem Wimbledonu. Amerykanka wprost powiedziała, że nie skrywa żadnej urazy i przyjęła przeprosiny Sabalenki za jej słowa po finale Rolanda Garrosa.