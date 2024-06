Miliarder, którego klub właśnie awansował do Ekstraklasy, zapowiada walkę o "coś więcej"

Motor Lublin pokonał Arkę Gdynia 2:1 w finale baraży o wejście do ekstraklasy i awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Dla klubu z Lubelszczyzny to powrót do elity po 32 latach i jednocześnie historia na film. Kiedy Goncalo Feio objął klub na ostatnim miejscu w drugiej lidze w sezonie 2022/23 to tylko nieliczny liczyli na utrzymanie. Portugalczyk wprowadził zespół do I ligi jeszcze w tym samym sezonie, a już rok później Motor zagra w ekstraklasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski przed Euro 2024: Nie czuć tego balonika

Motor Lublin w ekstraklasie. Zbigniew Jakubas zapowiada:

Jeden z najbogatszych Polaków, Zbigniew Jakubas przejął lubelski klub w 2020 roku i wówczas dumnie głosił hasło "Ekstraklasa 2025". Jeszcze półtora roku temu trudno było w to uwierzyć, ale już w sezonie 2024/25 lublinianie zagrają w najlepszej lidze w kraju.

- Za punkt honoru postawiłem sobie być w ekstraklasie w przyszłym roku. To jest wynik, jakiego nikt w polskiej piłce nożnej nie zrobił. W ciągu jednego sezonu wyszliśmy ze strefy spadkowej II ligi do I ligi, a teraz jesteśmy w ekstraklasie - powiedział nam jeszcze na murawie prezes lubelskiej drużyny.

A jakie plany ma Jakubas na budowę Motoru w ekstraklasie? Główny akcjonariusz zapowiada, że nie popełni błędów innych klubów i zbuduje mocną kadrę.

- Teraz dalsza praca. Wspierajcie mnie i Motor. Potrzebujemy waszej energii i od jutra kompletujemy uzupełnienia. W ekstraklasie nie możemy grać zespołem, który mamy obecnie, ponieważ w tak próbował już Ruch oraz ŁKS i te zespoły spadły. Wzmocnienia muszą być, żebyśmy walczyli o miejsce wyżej środka tabeli - dodał Jakubas.

Prezes Motoru przyznał, że Mateusz Stolarski pozostanie na stanowisku trenera, a w klubie od 15 maja zatrudniony jest nowy dyrektor Grzegorz Koprukowiak. Wciąż nie wiadomo jeszcze, czy były pracownik Pogoni Siedlce będzie dyrektorem sportowym, bo na razie "ma inne zadania i na dyrektora sportowego jest inna kandydatura".

A jakie plany Jakubas ma na dalszą przyszłość? - Jestem zainteresowany tym, żebyśmy w ciągu trzech lat grali w czubie tabeli, żebyśmy zaczęli wyjeżdżać. Jeżeli Raków może, to my też. Mój cel to więcej - podsumował główny akcjonariusz Motoru.