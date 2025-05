Dramat reprezentanta Polski. Jeden spadek to nie wszystko

Tymoteusz Puchacz końcówki obecnego sezonu nie zaliczy do udanych. Reprezentant Polski wypadł ze składu Plymouth Argyle. Po raz ostatni na boisko wyszedł 18 kwietnia w przegranym 1:2 meczu z Middlesbrough i to w dodatku na raptem dwie minuty. W trzech ostatnich spotkaniach sezonu nie zagrał ani razu, a w sobotę nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. W dodatku jego drużyna nie dała rady uchronić się przed spadkiem.

Klub Puchacza spadł z ligi. Porażka na koniec sezonu. Polak nawet nie usiadł na ławce

Przed startem ostatniej kolejki Championship Plymouth miało jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie. Potrzebowało zwycięstwa z najlepszą drużyną sezonu - Leeds United oraz bardzo wysokich porażek Hull City i Luton Town. Nie spełnił się jednak żaden z tych warunków. Co prawda przeciwko Leeds ekipa Polaka prowadziła od 18. minuty po samobójczym golu Samuela Byrama, ale ostatecznie przegrała 1:2. W drugiej połowie do siatki trafili Wilfried Gnonto i Manor Solomon.

Tym sposobem Plymouth Argyle zakończyło zmagania z 46 punktami na koncie na przedostatniej 23. pozycji w tabeli. Wspólnie z 22. Luton Town i 24. Cardiff City spadło do League One. Mimo to Tymoteusza Puchacza na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii raczej w przyszłym sezonie nie zobaczymy.

Czarny scenariusz dla Puchacza. Jeden klub już spadł, kolejny jest bardzo blisko

A to dlatego, że 26-latek wciąż ma ważny kontrakt z niemieckim Holstein Kiel (do 2028 r.). Puchacz trafił tam zeszłego lata, ale nie poradził sobie w Bundeslidze i zimą udał się na wypożyczenie. Po sezonie powinien wrócić do Kilonii. Problem w tym, że tamtejsza ekipa również może zaliczyć spadek. Na trzy mecze przed końcem rozgrywek zajmuje przedostatnie 17. miejsce w tabeli Bundesligi. Do 16. pozycji, dającej prawo gry w barażach, traci cztery punkty. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że Puchacz spadnie z ligi dwa razy w jednym sezonie.

W sumie na poziomie Championship Tymoteusz Puchacz rozegrał 15 meczów, w których zaliczył jedną asystę. Do tego dołożył trzy występy w FA Cup.