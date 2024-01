Lech Poznań wydał komunikat ws. urazu Mikaela Ishaka

Pod wodzą nowego trenera Mariusza Rumaka Lech Poznań przygotowuje się do rundy wiosennej ekstraklasy, w której "Kolejorz" ma za zadanie odrobić osiem punktów straty do prowadzącego w lidze Śląska Wrocław. W piątek drużyna z Poznania wróciła do Polski ze zgrupowania w tureckim Belek, gdzie jednak nie wszystko poszło po jej myśli.

Lech Poznań na zgrupowaniu przegrał dwa z trzech sparingów, tracąc w nich po trzy gole, ale nawet nie same wyniki były w tym wszystkim najgorsze. W spotkaniu z austriackim Linzem (0:3) poważnego urazu kolana doznał Artur Sobiech, który będzie miał operację i nie zagra już do końca sezonu, czyli być może do końca kontraktu z Lechem.

Lech Poznań wydał komunikat ws. kontuzji Mikaela Ishaka. "Badania nie wykazały urazu"

Co gorsza, chwile grozy kibice i trenerzy Lecha przeżyli także w ostatnim sparingu z ukraińskim Szachtarem Donieck, przegranym 1:3. Już w pierwszej połowie tego spotkania, po zderzeniu z bramkarzem rywali, na murawę padł Mikael Ishak, który długo nie podnosił się z boiska i koniec końców nie był w stanie kontynuować gry. Na boisku zmienił go w 26. minucie Michał Gurgul.

Już po powrocie do Polski, Lech Poznań opublikował komunikat w sprawie stanu zdrowia szwedzkiego napastnika, po którym fani "Kolejorza" odetchnęli z ulgą. Mikael Ishak nie doznał żadnego urazu i będzie normalnie trenował z drużyną Rumaka.

"Mikael Ishak tuż po powrocie do Poznania udał się na badania, które nie wykazały u naszego napastnika żadnego urazu. Kapitan razem z drużyną będzie dalej przygotował się do rozpoczęcia rundy wiosennej" - napisano w komunikacie.

Lech Poznań aktualnie zajmuje trzecie miejsce w ekstraklasie z dorobkiem 33 punktów. Poznaniacy tracą osiem punktów do prowadzącego Śląska Wrocław i pięć do drugiej Jagiellonii Białystok. W swoim pierwszym meczu wiosną Lech 10 lutego podejmie przy Bułgarskiej Zagłębie Lubin.

